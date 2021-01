Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, asegura que el torneo pudiera empezar el 19 de febrero del 2021

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, reveló detalles de lo que fue la temporada 2020 y dio una fecha tentativa para el inicio del torneo 2021. El dirigente celebró el éxito que tuvo la organización, después de tantos problemas e incertidumbre que desencadenó la pandemia del covid-19.



Loor aseguró que en organización, la LigaPro fue una de las mejores del continente y que desde ya se está trabajando para que mejore en la siguiente edición.



"Las autoridades del país y nosotros estamos tratando de ser lo más responsables con el país y no vamos arriesgar absolutamente nada", dijo el dirigente. Todavía no se ha definido si habrá público en los estadios, pero ya se está trabajando en el calendario.



El torneo tendrá la misma cantidad de equipos y el formato, por ahora, será el mismo con el que terminó el 2020. Dos etapas de todos contra todos. El ganador de cada fase disputará las finales y clasificará a la Copa Libertadores..



"Para la próxima temporada se quedan los mismos equipos como están actualmente", aseguró Loor y puntualizó que se trabaja también en la situación económica de los clubes.



"Queremos que se corrijan los problemas. Hoy no se tapan los problemas económicos de los clubes porque se están trabajando y buscando soluciones (...) Hemos sido uno de los torneos más organizados del continente, la idea es seguir mejorando y avanzando", aseguró.



Sobre la fecha tentativa de inicio del torno 2021, aseguró que la propuesta es que empiece en la tercera semana de febrero. Pero eso se definirá en la reunión de presidentes pactada para los primeros días de enero.



"Probablemente el torneo se inicie entre el 19 y 26 de febrero. Esto lo estamos analizando y decidiremos la próxima semana la fecha definitiva", aclaró.



Loor también reveló que recibieron la explicación de Liga de Quito sobre el apagón que sufrió el estadio. Aceptaron su descargo y no habrá sanción para el club y el escenario deportivo. Así lo dio a entrever.



"Lo nos dice Liga de Quito en la carta. Debemos creerle la explicación que el club nos da", dijo.