¿La doble fecha de las eliminatorias sudamericanas se jugarían en Europa? 

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está en apuros. Los clubes europeos se niegan a prestar a los jugadores seleccionados para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, programadas para el 25 y el 30 de marzo. ¿La razón? El riesgo de la pandemia del Covid-19 que aún persiste. FIFA tendría un planteamiento para discutirlo.

Según el Diario Ovación, de Uruguay, la FIFA planteó como una alternativa llevar la doble fecha a suelo europeo para dar facilidades a los jugadores sudamericanos que están en clubes de Alemania, España e Inglaterra y puedan participar con sus respectivos países.



El tema será tratado en una primera reunión con Giani Infantino, presidente de la FIFA, y los presidentes de las Asociaciones sudamericanas. "La idea de FIFA es la de llevar los partidos a ciudades como Budapest, Bucarest y Atenas, como ya ha hecho la UEFA para los partidos de la Champions League y la Europa League", destacó Ovación.



Este nuevo escenario tiene en incertidumbre a los entrenadores de las 10 selecciones. Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, tenía previsto comenzar a preparar la convocatoria, pero ahora espera por una resolución de la Conmebol sobre la doble fecha. Ecuador tiene que jugar ante Venezuela, de visitante, y ante Chile, de local.



Está previsto que el tema de la doble fecha sea analizado en una reunión virtual con Infantino, de la FIFA, este viernes 4 de marzo. Sin embargo, no se descarta que sea necesario más reuniones entre Conmebol y FIFA para tener una resolución definitiva.

Los posibles escenarios que analiza la Conmebol



1. Los directivos de las Asociaciones han analizado algunas alternativas. Una de ellas sería mantener la realización de las fechas para el 25, la quinta, y para el 30 de marzo, la sexta, sin los seleccionados que están en Europa y cuyos equipos no autorizarían su viaje al Continente para los juegos. Brasil, Argentina y Uruguay sería los más afectados con esta decisión.



2. Un plan B es buscar una fecha alternativa en el calendario de este año y del 2022 para tratar de encontrar un espacio. El principal problema es que la realización de la Copa América entre junio y julio no deja espacio en los meses restantes de este año.



3. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dijo que una alternativa es buscar una fecha antes de la realización de la Copa América, pero eso implicaría un ajuste de planificación en todas las selecciones y no hay mucho apoyo a esta idea de jugarse días antes del inicio copero.



4. Llevar la fecha a Europa sería una de las soluciones presentadas por la FIFA. Sin embargo, el tema está en análisis por el impacto económico que sería para las asociaciones trasladar a sus delegaciones. Las normas sanitarias de los países obligaría a un traslado con anticipación para cumplir con las cuarentenas obligatorias. Las selecciones que juegan en altitud como Bolivia y Ecuador perderían esa ventaja.