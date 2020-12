La fecha 14 de la LigaPro ya tiene árbitros y horarios definidos

La fecha 14 de la LigaPro se jugará entre este 16 y 17 de diciembre de 2020, en horario unificado de las 19:00. Esta jornada podría definir los descensos de la temporada, además de dejar sentada la tendencia para el equipo que ganará la segunda etapa.

Barcelona, Emelec, Liga de Quito y Guayaquil City están obligados a ganar, para mantenerse en la pelea por el primer lugar. Por otra parte, El Nacional y Liga de Portoviejo buscarán los tres puntos en sus partidos, para tratar de mantenerse en la Serie A.



Para esta jornada no hubo pedidos especiales para la Comisión Nacional de Arbitraje, respecto a jueces adicionales, pese a la importancia de los partidos.



Así quedó definida la fecha 14 del torneo:



Miércoles 16 de diciembre



T. Universitario vs. Guayaquil City (19:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Luis Quiroz

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Ronald Flores



Barcelona vs Mushuc Runa (19:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Roberto Sánchez

Línea 1: Juan Cruz

Línea 2: Luis García



Deportivo Cuenca vs Emelec (19:00)

Estadio Alejandro Serrano

Árbitro: Marlon Vera

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: Félix Vera



Delfín vs Liga de Quito (19:00)

Estadio Jocay

Árbitro: Gabriel González

Línea 1: Danny Ávila

Línea 2: Paul Palacios



Jueves 17 de diciembre



Olmedo vs Liga de Portoviejo (19:00)

Estadio Olímpico de Riobamba

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: José Alvarado



Ind. Del Valle vs Orense (19:00)

Estadio Rodrigo Paz

Árbitro: Jefferson Macías

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Darío Moran



El Nacional vs Macará (19:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: Edison Vásquez

Línea 2: Flavio Nall



Aucas vs. U. Católica (19:00)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Henri Arízaga

Línea 1: Andrés Tola

Línea 2: Luis González