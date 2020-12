Orense y Dep. Cuenca buscarán alejarse del descenso en la fecha 12 de la LigaPro

Orense y Deportivo Cuenca buscarán alejarse de los puestos del descenso, en sus partidos de la fecha 12 de la LigaPro. Los machaleños abrirán la jornada, este 8 de diciembre de 2020, en su visita a Mushuc Runa, mientras que los ‘Morlacos’ protagonizarán el segundo partido, cuando reciban a Macará.

A falta de cuatro partidos para el final del campeonato, cuatro clubes siguen en peligro de descenso. Orense y Deportivo Cuenca suman 24 puntos en la tabla acumulada, dos más que Liga de Portoviejo y El Nacional, que igualan con 22 unidades.



“Vamos a pelear hasta el final, tenemos un partido duro pero trataremos de imponernos en casa”, dijo Guillermo Duró, entrenador del conjunto azuayo, que consiguió una agónica victoria ante Mushuc Runa, por la undécima fecha.



La cima del campeonato se disputará por la misma jornada, el 9 de diciembre. Emelec, Barcelona, Guayaquil City y Liga de Quito, siguen a la expectativa por ganar la segunda etapa.



“En frente tenemos cuatro finales que disputar, seguimos dependiendo de nosotros”, dijo Dixon Arroyo, jugador de Emelec, de cara al final del torneo. Los eléctricos son líderes de la segunda etapa con 22 unidades, con mejor gol diferencia que Barcelona y Guayaquil City, que tienen la misma cantidad de puntos.



Así se disputará la fecha 12 del campeonato nacional:



Martes 8 de diciembre

Mushuc Runa vs Orense (13:15)

Estadio Echaleche



Dep. Cuenca vs. Macará (15:30)

Estadio Alejandro Serrano



T. Universitario vs. U. Católica (17:45)

Estadio Bellavista



Delfín vs. Olmedo (20:00)

Estadio Jocay



Miércoles 9 de diciembre

El Nacional vs. Aucas (12:30)

Estadio Olímpico Atahualpa



Liga de Quito vs. Liga de Portoviejo (15:00)

Estadio Rodrigo Paz



Ind. Del Valle vs. Emelec (17:30)

Estadio Olímpico Atahualpa



Barcelona vs. Guayaquil City (20:00)

Estadio Monumental