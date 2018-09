El FC Barcelona gana 2-1 a la Real Sociedad y es líder de la Liga

LEA TAMBIÉN

El FC Barcelona ganó 2-1 en el campo de la Real Sociedad este sábado 15 de septiembre de 2018 en la 4ª jornada de la Liga española manteniéndose líder, mientras el Atlético empató 1-1 con el Eibar.

Aritz Elustondo abrió el marcador para la Real Sociedad con un remate dentro del área (12), antes de que Luis Suárez empatara (62) y Ousmane Dembélé hiciera el gol de la victoria (66).



El Barcelona mantiene su pleno de victorias y el liderato en Liga a pocos días de recibir el martes a la Juventus en la 'Champions League'.



El equipo de Valverde empezó sufriendo en la primera parte ante una Real Sociedad bien plantada en el terreno de juego y que se adelantó con el gol de Aritz.



Tras la pausa, dos acciones a balón permitieron al Barcelona remontar, primero cuando Luis Suárez aprovechó un balón suelto en el área pequeña para empatar (62) y después cuando Dembelé, en una acción muy similar, recibió un balón en el área para soltar un disparo envenenado que supuso el 2-1 definitivo (66).



Los dos goles en menos de diez minutos supusieron un duro golpe para los locales, que siguieron buscando el empate sin éxito.



Antes, el Atlético de Madrid había empatado in extremis 1-1 con el Eibar.



Sergi Enrich abrió el marcador con un remate en boca de gol a pase del argentino Pablo de Blasis (87), pero en el descuento Borja Garcés equilibró con un duro disparo (90+4).



El Atlético no acaba de despegar esta temporada acumulando dos empates, una victoria y una derrota.



El conjunto de Diego Simeone tuvo que remontar pese a haber sido el claro dominador en el Metropolitano ante un Eibar que se encerró atrás.



El meta serbio del conjunto 'armero', Marko Dmitrovic, se acabó convirtiendo en el héroe de su equipo al sacar varias ocasiones claras de los locales como un cabezazo a bocajarro de Saúl Ñíguez (21) o un disparo desde la frontal de Diego Costa (49).



En la segunda parte, tras un disparo al larguero de Anaitz Arbilla (64), Enrich aprovechó un pase de De Blasis desde la izquierda para batir a Oblak a bocajarro (87).



El Atlético no bajó los brazos y en el descuento Borja Garcés soltó un disparo seco que supuso el empate final (90+4).



Este sábado, el Valencia recibirá al Betis (16h30 GMT) y el Real Madrid se enfrentará al Athletic de Bilbao (18h45 GMT).