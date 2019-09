El favorito Coleman se cuelga el oro en 100 metros del Mundial de Doha

LEA TAMBIÉN

El favorito estadounidense Christian Coleman, con un tiempo de 9.76 segundos, se proclamó campeón en los 100 metros del Mundial de atletismo de Doha, este sábado 28 de septiembre del 2019, apenas tres semanas después de haber evitado una sanción antidopaje por tres faltas a sus obligaciones sobre la localización para controles.

Coleman, que había sido subcampeón en el pasado Mundial hace dos años en Londres, superó en la capital catarí a su veterano compatriota Justin Gatlin (9.89) , que había logrado el título en la capital británica en 2017.



El bronce fue para el canadiense Andre De Grasse (9.90) .



A sus 23 años, Coleman logra su primer título mundial al aire libre, después de haberse proclamado ya campeón del mundo en 60 metros bajo techo, el año pasado en Birmingham.

Pero sobre todo recupera la sonrisa después de haber temido seriamente por su presencia en este Mundial de Doha-2019.



Los pronósticos se cumplieron en la final sin sobresaltos, teniendo en cuenta que Coleman ha sido el hombre más rápido en las dos últimas temporadas (9.79 en 2018, 9.76 desde este sábado en 2019) .



El récord mundial de Usain Bolt (9.58) , logrado hace una década en el Mundial de Berlín, continúa aún lejos.

Mondiaux d'athlétisme: l'Américain Christian Coleman, champion du monde du 100 m en 9 sec 76, devant son coéquipier, Justin Gatlin, 9 sec 89, et le Canadien Andre De Grasse, 9 sec 90 #AFP pic.twitter.com/o1LrjudWnk — AFP Sports (@AFPSport) September 28, 2019

El único hombre que parecía poder hacer sombra realmente era su compatriota Noah Lyles, el segundo mejor del año (9.86) en esta distancia, en la que ganó la Liga de Diamante, pero el atleta de Florida prefirió no competir en la línea recta para centrar sus esfuerzos en los 200 metros, donde Coleman también tomará parte.



Para Coleman, las alarmas sobre su caso se dispararon a finales de agosto, cuando se conoció que había tenido tres faltas a sus obligaciones antidopaje, lo que condujo a la Agencia Estadounidense Antidopaje (Usada) a abrir una investigación, con una amenaza de suspensión por doce meses que frustraba sus sueños mundiales y olímpicos. Pero un error en la fecha de registro de la primera falta hizo que no fuera finalmente suspendido.



Ahora Coleman, con dos faltas en el año actual, no puede cometer otra antes de finales de marzo de 2020, ya que ello podría dejarle sin lugar en los Juegos Olímpicos en Tokio, su próximo gran objetivo.