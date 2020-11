César Farías a Júnior Sornoza: "Respeta que eres boca sucia"

El venezolano César Farías, entrenador de la selección boliviana, fue amonestado con tarjeta amarilla después de que finalizaron los primeros 45 minutos. El estratega cruzó palabras con el tricolor Júnior Sornoza en el medio tiempo del juego en que la Tri se impuso 3-2 a los del altiplano.

Las cámaras siguieron de cerca este incidente. Mostraron como el venezolano era retirado de la cancha por sus colaboradores del cuerpo técnico y su capitán Marcelo Martins.



Sornoza también fue retirado a empujones leves por sus compañeros. El manabita se quejaba de las supuestas agresiones verbales que recibió de parte de Farías.



En las tomas de televisión se escuchó lo que dijo el venezolano: “Él vino y me metió la mano. Respeta que eres boca sucia, respeta. No te hagas el macho ahí”.



Tras varios segundos de altercado, el colegiado amonestó con tarjeta amarilla al estratega. Esta no es la primera vez que se sobresalta el llanero. Cuando dirigía a la selección de su país también recibió varias cartulinas amarillas.



En la rueda de prensa, el seleccionador de Bolivia prefirió no referirse a los incidentes. Solo se remitió sobre lo sucedido con sus pupilos.



"Hoy Bolivia no está en su mejor momento, eso no quiere decir que no vaya a estar a lo largo de las eliminatorias, no sabemos qué va a pasar", indicó el técnico.



Farías afirmó que es "muy difícil" hablar de futuro en el balompié boliviano por los problemas que atraviesa la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que consideró la "peor crisis en su historia", pero manifestó que hay que "mantener la calma" para "levantar a los jugadores y enfrentar a Paraguay con lo mejor que podamos".



"Nosotros tenemos que enfocarnos en el partido con Paraguay y tratar de hacer un gran partido, tratar de sacar ese amor propio, tratar de ver las cosas buenas que hicimos y corregir las malas", sostuvo Farías.