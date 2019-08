Farías rescata a tres experimentados para el partido Bolivia vs. Ecuador

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, presentó este sábado 31 de agosto del 2019 la nómina de 23 futbolistas que estarán ante Ecuador en un amistoso el 10 de septiembre, en la que resalta el retorno de tres experimentados, además del foráneo Alejandro Chumacero.

El portero Daniel Vaca (40), del The Strongest; el delantero Juan Carlos Arce (36), del Bolívar, y el goleador del San José Carlos Saucedo (40), son las principales novedades de la lista.



Estos tres jugadores no fueron parte de la selección que compitió en la reciente Copa América disputada en Brasil.



Chumacero, del Puebla mexicano, es el único jugador que milita en el extranjero llamado por Farías.



El timonel de Bolivia aseguró que en la convocatoria ha tomado en cuenta a jugadores "que se desarrollan y conviven en la altura", ya que el amistoso se disputará en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, a 2.560 metros sobre el nivel mar.

El venezolano señaló que los jugadores se concentrarán desde este domingo 1 de septiembre en Cochabamba para iniciar su preparación que comprenderá sesiones a dobles turnos.



"Vamos con mucha expectativa al partido en Ecuador", anadió Farías.

Ese partido amistoso será el primero que comande el entrenador venezolano desde el banquillo de la Verde.



Farías firmó este sábado su contrato por 3 años y medio en un acto en La Paz en el que explicó su plan de trabajo para encarar las próximas clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



Asume la conducción de Bolivia en reemplazo de Eduardo Villegas, a quien la Federación Boliviana de Fútbol informó hace dos semanas sobre la rescisión de su contrato por los malos resultados obtenidos por el equipo en la Copa América.

Este es el segundo ciclo de Farías al frente de Bolivia luego de comandar a esa selección el año pasado de forma interina.

Los 23 futbolistas elegidos por Farías son:



Porteros: Daniel Vaca (The Strongest) y Jorge Araúz (Royal Pari).

Defensores: Adrián Jusino, Enrique Flores, óscar Rivera, Diego Bejarano (Bolívar), Marvin Bejarano, Luis Demiquel y Gabriel Valverde (The Strongest) y Sebastián Reyes (Wilstermann).



Centrocampistas: Raúl Castro, Rudy Cardozo y Jhasmani Campos (The Strongest), Fernando Saucedo y Leonel Justiniano (Wilstermann), Paul Arano (Blooming), Leonardo Vaca (Bolívar) y Alejandro Chumacero (Puebla-MEX).



Delanteros: Rodrigo Ramallo y Carlos Saucedo (San José), Vladimir Castellón y Juan Carlos Arce (Bolívar) y Gilbert Álvarez (Wilstermann).