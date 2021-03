José Romanelli, campeón con Emelec y Deportivo Quito, falleció a los 80 años

El exjugador campeón con Deportivo Quito y Emelec, el uruguayo-ecuatoriano José Romanelli, falleció a los 80 años. Así lo confirmó el elenco de la Plaza del Teatro en sus redes sociales, este 16 de marzo del 2021.

'Nerón' Romanelli fue campeón del fútbol ecuatoriano con los chullas en 1964, y un año después también se coronó con el 'Ballet Azul'. Como jugador, con los eléctricos estuvo hasta la temporada de 1971.



Más adelante, también fue formador y buscador de nuevos talentos en varios clubes ecuatorianos.



"Por el sensible fallecimiento del histórico José “Nerón” Romanelli, ex jugador campeón nacional 1964 con nuestro club y reconocido formador de jugadores en nuestro país. Nuestro abrazo solidario a sus familiares y allegados", publicó la 'AKD'.



"Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento del Profesor José Romanelli, ex Scout y DT de Formativas de LDU. Nos solidarizamos con su familia y amigos. Que descanse en paz", escribieron a su vez los albos de Liga de Quito.



