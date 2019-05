Fallece árbitro que dirigía partido de fútbol a 4 000 mts. de altitud en Bolivia

LEA TAMBIÉN

Un árbitro de fútbol falleció el domingo 19 de mayo del 2019 de una crisis cardíaca tras desvanecerse en el campo de juego mientras dirigía un partido de la primera división boliviana en el estadio Municipal de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a 4 000 metros de altitud, informaron fuentes médicas y directivas.

El juez Víctor Hugo Hurtado se desvaneció en el partido entre el local Always Ready y Oriente Petrolero, y fue trasladado de inmediato a un hospital cercano donde se lo declaró muerto poco después.



Hurtado, de 32 años, había sufrido el colapso cardíaco en el minuto 49 del partido, mientras el juego se encontraba en curso.

🇧🇴 Tragedia en Bolivia. Fallece un árbitro en pleno partido.

Víctor Hugo Hurtado se desplomó mientras dirigía el Always Ready-Oriente Petrolero de la primera división boliviana. El partido se disputó a 4.000 metros de altitud.

El presidente boliviano, Evo Morales, un apasionado futbolista, deploró la situación en su cuenta de Twitter.



“Lamentamos el fallecimiento del árbitro Víctor Hugo Hurtado, mientras dirigía el partido entre Always Ready y Oriente Petrolero. Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y colegas. El fútbol boliviano está de luto”, escribió el Mandatario.



“Causas aun no determinadas”



Por el momento, las autoridades no ligaron el deceso a la altura en que se encuentra el estadio de El Alto. La muerte ocurrió “por causas aún no determinadas”, dijo en un comunicado la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



La FBF decretó además “duelo en el fútbol nacional por siete días”.



Según el presidente de la Comisión Única de Árbitros, Pedro Saucedo, los familiares de Hurtado llegaban la noche del domingo desde Cochabamba a La Paz para autorizar la autopsia que determinará la causa del fallecimiento.



“El primer paro cardiaco sucedió cuando estábamos por trasladar al paciente. Lo hemos reanimado en la cancha, logramos estabilizar los signos vitales. Llegando a emergencias al hospital comenzó el segundo paro cardíaco y no se pudo restabilizarlo”, dijo el médico de Always Ready, Erick Koziner, al programa de televisión Deporte Total.



Una primera confirmación del fallecimiento la dio el árbitro del partido entre Bolívar-The Strongest en La Paz, que evocó a su colega con un minuto de silencio.



Luego el presidente del grupo que administra Bolívar, Marcelo Claure, tuiteó de inmediato “nuestras condolencias a la familia del árbitro Víctor Hugo Hurtado. QEPD”.



A 4 095 metros de altura sobre el nivel del mar, el estadio municipal de El Alto, del club de primera división Always Ready es uno de los más altos del planeta y el único techado y con césped sintético del país.



Algunos internautas, como el periodista Mario Espinoza, creyó “urgente” que las autoridades concernidas “comiencen de inmediato un trabajo para determinar la muerte del señor Victor Hurtado. Brasil, Argentina y Uruguay querrán sacar ventaja”.



Estos tres países habían liderado hace una década una campaña contra el juego del fútbol en los 3 600 metros de altitud del estadio Hernando Siles, de La Paz.



Tras una larga campaña de Bolivia, la FIFA decidió suspender provisionalmente en mayo de 2008 la prohibición de disputar partidos internacionales por encima de un límite de altura.



El organismo rector del fútbol mundial había prohibido en diciembre de 2007 que por cuestiones de altura las capitales de Bolivia y Ecuador, La Paz y Quito, respectivamente, fueran sedes de duelos de la eliminatoria mundialista sudamericana cuando en impusieron un límite de 2 750 metros sobre el nivel del mar.