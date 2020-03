Falcioni, el DT de Banfield, que superó el cáncer y una neumonía, lamenta que el fútbol argentino siga, pese al covid-19

LEA TAMBIÉN

Julio César Falcioni sufrió de cáncer de laringe y tuvo neumonía. Se alejó del fútbol y recién pudo volver hace un año para dirigir a Banfield, de la Primera División de Argentina. Por sus antecedentes médicos, es un paciente de alto riesgo de contraer el virus covid-19. Pese a ello, sigue trabajando: la Superliga argentina no se ha suspendido, pese al feroz avance del virus en la región.

El entrenador dirigió el pasado viernes 13 de marzo el partido en el cual su equipo se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata y que terminó 0-0. En la jornada del 16 de marzo del 2020, Falcioni criticó duramente a la organización del fútbol argentino por no paralizar el certamen. “Tuve neumonía y cáncer, me hicieron quimioterapia. Soy un paciente de altísimo riesgo y el viernes tuve que trabajar igual”, declaró en el canal TyC Sports.



De acuerdo con Falcioni, las autoridades de la Superliga advirtieron a su equipo con la pérdida de puntos si es que no se presentaban al juego. “Seguramente todo se va a suspender el martes. ¿Qué necesidad había de apresurarnos y arriesgar a jugadores y a viejitos como nosotros? se lamentó el técnico de 63 años.