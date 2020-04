Facundo Barceló, jugador de Emelec: ‘No dudé nunca de llegar al club por su grandeza’

LEA TAMBIÉN

Para el uruguayo Facundo Barceló su fichaje por el Club Sport Emelec fue un reto cumplido, pues anhelaba jugar en un equipo "grande".

En una entrevista con Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil, el atacante de 27 años se refirió los motivos que lo llevaron a fichar por el cuadro ‘eléctrico’ a inicio de temporada. También analizó la actual situación que atraviesa el país por el coronavirus.



Sobre su llegada a Emelec, el futbolista mencionó que conocía de los éxitos deportivos del club. Una vez su representante le hizo llegar la propuesta, no dudó en hacer sus maletas rumbo a Guayaquil.



“Siempre peleaba en lo internacional, siempre campeón en lo local. Tenía pendiente en mi carrera jugar en un ‘grande’ y ahora lo he conseguido al estar en Emelec. Estoy aprovechando la oportunidad y no dudé nunca de llegar al club por su grandeza”, comentó el delantero, que ya anotó un doblete con los azules por Copa Sudamericana.

Barceló se siente un agradecido con la institución y con su hinchada. “La hinchada de Emelec es algo hermoso. Es algo muy lindo el cariño que me han brindado en tan poco tiempo”. Se siente motivado por conseguir grandes cosas dentro del plantel.



Antes de llegar al 'Bombillo', el charrúa militó en los clubes Liverpool (Uruguay), Juventud de Las Piedras (Uruguay), Patronato (Argentina), Atlas FC (México), entre otros.

Sobre la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus, aseguró que le ha tomado tiempo asimilar las actuales condiciones. “Nosotros estamos acostumbrados como futbolistas a pasar más tiempo fuera de casa por los entrenamientos, concentraciones, partidos. Ha sido muy atípico, las primeras semanas se me hicieron difícil”.

Durante la cuarentena, su rutina de entrenamiento comienza a las 8:00. A las 9:30 entrena en conjunto con el plantel. Los ejercicios son supervisados por el DT Ismael Rescalvo. Luego de realizar los ejercicios colectivos bebe mate y vuelve a entrenar en compañía de su pareja.



El atacante reveló que en su momento valoró la posibilidad de retornar a Uruguay. Sin embargo, las incertidumbres sobre el regreso lo llevaron a reconsiderar esa opción. Se mantiene en contacto permanente con su familia, y dice sentirse preocupado por que en su país natal no se está tomando al virus con seriedad.



“Nosotros hemos tratado de contarle la experiencia que hemos vivido en Guayaquil. Aún no han llegado al pico más alto en Uruguay. Nos preocupa por mi familia que hay mucha gente en la calle”.



También comentó que dentro del club reúnen dinero para comprar alimentos y entregar a las familias más necesitados. “Estamos unidos para tratar de salir todos adelante”, concluyó.