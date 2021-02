Fabián Bustos destacó que un título con vuelta olímpica de Barcelona vale más que el invicto de LDU

Fabián Bustos, técnico de Barcelona, dejó en claro que una vuelta olímpica en el estadio de Liga de Quito tiene mayor peso que un invicto, así sean por "100 años".

El estratega torero concedió una entrevista con radio Área Deportiva, de Quito, este martes 2 de febrero del 2021 y allí le indicaron que el invicto albo se mantiene tras 23 años.



"Haber ganado el título contra Liga en casa blanca no tiene punto de comparación con nada", aseveró Bustos, quien le ganó dos finales seguidas a los azucenas -primero fue con el Delfín-..



"Si me dicen que no ganamos 100 años allá pero soy campeón, lo firmo", agregó el estratega canario, quien minimizó así el hecho del invicto de Liga sobre Barcelona, tras la vuelta olímpica de los porteños.