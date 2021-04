Fabián Bustos, DT de Barcelona: 'The Strongest tiene buenos volantes y buen remate de larga distancia'

Barcelona Sporting Club se alista para disputar su cotejo ante The Strongest, por la Copa Libertadores. El DT Fabián Bustos analizó los juegos de su rival en el torneo local e internacional y alistó su plan para contener y hacer daño.

El duelo está pactado para las 21:00, horario que pudiera cambiar en caso de que así lo disponga el COE Nacional. Por ahora se jugará en la noche en el estadio Monumental.



"Vimos varios partidos del Strongest, no solo el de Copa. Es un buen equipo, van primeros en el torneo boliviano, tiene buenos volantes y buen remate de larga distancia", aseguró Bustos en rueda de prensa.



Sobre el cambio de entrenador en el equipo rival, aseguró que eso pudiera determinar en el resultado. Pero eso se verá en la cancha. "The Strongest cambió de técnico, lo que puede afectarlos o motivarlos. No hay partido fácil, intentaremos hacer nuestro juego y sobre todo sacar el resultado", aseguró el argentino.

​

Para Bustos, las claves estarán en la generación de oportunidades de gol. Aseguró que la recuperación del balón en el medio campo y la contención será fundamental ante un equipo que sabe cómo rematar de media distancia.



"Intentaremos recuperar la pelota en campo contrario, presionar al rival y atacarlos con intensidad y agresividad. Ojalá podamos abrir el partido y tener muchas situaciones de gol", dijo.



También recordó que la paralización del torneo fue positiva. Bustos pudo recuperar a sus jugadores con miras al objetivo más cercano; el juego ante los bolivianos. Eso sí, espera que se reanuda lo más pronto la LigaPro.



"Si hubiéramos jugado el partido del fin de semana a lo mejor estuviéramos apretados pero creemos que vamos a competir cada tres días y es lo que necesitamos y lo mejor que te puede pasar como institución", afirmó.