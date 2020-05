Fabián Bustos: ‘Sería conveniente que no haya descensos en el campeonato’

LEA TAMBIÉN

Fabián Bustos, entrenador del Barcelona SC, analiza el momento que está viviendo el club durante la cuarentena. Analiza cuáles serán las medidas que tome la dirigencia para volver a las prácticas grupales cuando esta pandemia se detenga o al menos se disipe un poco.

¿Tienen listo el plan para cuando puedan regresar a la cancha?

El club tiene un protocolo que se va revisando, mejorando y consultando con las autoridades. Como cuerpo técnico tenemos los trabajos pensados en grupos, con los debidos cuidados, como se están haciendo en otras partes del mundo. Tenemos la posibilidad de contar con espacio (estadio y canchas alternas), para hacer todo sin contacto.



¿Cuáles son los parámetros para conformar los grupos de trabajo?

Estamos analizando qué es lo más conveniente. Probablemente los ordenemos por línea (puesto en la cancha), como se hace en Europa, para que puedan trabajar cada uno en su lugar, con los ejercicios específicos.



¿Qué más contemplan esos protocolos?

El cuerpo médico, el principal impulsor del protocolo, marca todo: que el jugador llegue con el cuidado de no pasar por el vestuario, de no tener contacto con los empleados ni compañeros, que pasen directamente al lugar de entrenamiento con horarios preestablecidos, en un sector donde puedan trabajar en específico. Se trata de un borrador, siempre vamos a esperar el aval de las autoridades.



¿Cuánto tiempo necesitará Barcelona para retomar su nivel competitivo?

Es un año atípico por todas las circunstancias que están sucediendo, me imagino que al principio costará agarrar ritmo, es como al salir de las pretemporadas. Será complicado porque hemos estado más de dos meses parados. No es una excusa, es la realidad que nos tocará vivir.



¿Se perdió el trabajo que realizaron en la pretemporada?

Somos un equipo que inició de cero, con nuevo cuerpo técnico y el fichaje de 15 jugadores, faltaba trabajo. Se perdió la capacidad física, hemos repasado videos individuales y colectivos con los jugadores para ver lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. La capacidad física es lo que más se pierde, también la memoria colectiva.



¿Cómo está el ánimo tras oficializarse las reducciones de sueldos en la plantilla?

La tabla es para todos los que trabajan en la institución, administrativo, jugadores… Es un momento para que todos colaboremos. El ambiente está bien, los jugadores están positivos, saben que todos debemos poner el hombro para salir y retornar a la actividad.



¿Le agrada la propuesta de cambiar el formato de campeonato?

Nosotros tenemos que estar abiertos a cualquier situación. Lo mejor que nos puede pasar es que se vuelva a competir. Ahora, si nuestros dirigentes o los otros clubes deciden jugar así, con dos zonas, para evitar traslados y tener prevención, tendremos que acomodarnos. Hay que buscar lo mejor para el fútbol.



¿El sistema que omite descensos podría mermar el espectáculo?

Sería conveniente que no haya descensos, es un año atípico y es probable que algunos clubes no tengan las condiciones ideales para pelear la temporada. Se va a perder casi la mitad del año, no era justo que algunos equipos que pelean por mantener la categoría tengan el riesgo de descender en cuatro meses.



¿La crisis económica del club condiciona su trabajo para obtener resultados este año?

Desde que nos llamó la dirigencia sabíamos la importancia del campeonato económico y de la parte deportiva. No ponemos excusas, tenemos jugadores de jerarquía, otros con proyección y se mantuvo una base de jugadores con años consiguiendo cosas. Vamos a seguir compitiendo y a pelear todo lo que se pueda. Conseguimos una clasificación importante en la Copa Libertadores, que le dio al club un ingreso que permitió sobrellevar esta crisis.



¿La paralización les dio un segundo aire para retomar la Libertadores, después de las dos goleadas en la fase de grupos?

Nos enfrentamos a los campeones del continente y se sintió la diferencia de los procesos de trabajo, ellos tenían mucho tiempo y nosotros, dos meses. Nos viene bien esta paralización porque podemos estar fuertes otra vez, cuando se retome buscamos ser competitivos.



¿Cuánto se afectó su planificación por la emergencia sanitaria?

Nos afectó a la par de los jugadores. Por lo general, hacemos trabajo en campo y el 90% es con la pelota, ahora es complicado. Nos estamos acomodando a lo que se puede hacer, trabajos de prevención, zona media, aeróbicos… No tenemos la posibilidad de tener el balón, en el que basamos nuestros entrenamientos.