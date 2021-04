Fabián Bustos, DT de Barcelona, justifica que su equipo no juegue en el estadio de Echaleche ante Mushuc Runa

El entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, aclaró que su equipo aceptará cualquier estadio y horario para enfrentar a sus rivales, en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Esto, ante la polémica que se generó por la programación de su partido ante Mushuc Runa en el estadio Bellavista y no en Echaleche.

"Si yo tengo algo importante en un canal de televisión lo que quiero es venderlo bien, que tenga mucho rating que lo vea la gente. Luego hay gente que tergiversa, creen que sacamos ventaja con esto; nosotros (Barcelona) jugamos donde nos digan y la hora que programen", dijo Bustos, para El Canal del Fútbol.



El argentino extendió que los dirigentes de los clubes, a través de la LigaPro, vendieron los derechos de transmisión a una operadora (GolTV) y esta es la encargada de programar los encuentros.



Añadió que Barcelona es un equipo popular y con esa base, la operadora busca programar sus partidos en los horarios considerados 'Prime time'. El juego ante Mushuc Runa será este 16 de abril a las 19:00.



"No es por confrontar, defiendo al fútbol ecuatoriano, las reglas están claras desde siempre. El fútbol es una industria que le da trabajo a mucha gente y obviamente se busca que esto sea rentable", refirió el entrenador.



Aprovechó para cuestionar la infraestructura de Mushuc Runa. El estadio de Echaleche no cuenta con luminarias, por lo que no se pueden disputar partidos en horario nocturno. Recordó que cuando dirigía Delfín (2017-2019) tuvieron que disputar sus partidos nocturnos en Guayaquil.



"Cuando se empieza el torneo los clubes deben decir que estadio usarán de local, allí se estipula con o sin luz. Ellos establecieron que en la noche jugarán en el Bellavista. Incluso, cuando disputaron la Copa Sudamericana no pudieron usar su estadio, que no está aprobado por la Conmebol por el tema de las luminarias", dijo.