Fabián Bustos está enfocado en el partido de Barcelona ante Macará y adelantó la rotación de su plantel, debido a la seguidilla de juegos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Barcelona viajará este 9 de septiembre de 2020 a Ambato, para el partido que disputará ese mismo día ante Macará. El entrenador Fabián Bustos espera conseguir un triunfo y perfilar a su equipo como uno de los candidatos a ganar la primera etapa de a LigaPro.

El estratega confía en el trabajo de su equipo y resta importancia a los resultados que obtenga Liga de Quito, líder de la clasificación.



“Hay un partido del que ya no dependemos (Liga de Quito), los otros debemos ganarlos. Si nosotros conseguimos lo nuestro estamos más cerca de nuestro objetivo, de ahí si alguno de los otros pierde, bienvenido sea, pero yo no estoy tan pendiente de eso”, dijo.



Por ahora, Bustos dice que se enfoca en su juego ante Macará, correspondiente a la fecha 13 de la LigaPro. El estratega adelantó que será un partido difícil, por el juego del rival y por actuar en condición de visitante.



“Macará es distinto al del año pasado, ahora intenta jugar más. Será un rival duro como son los equipos de Paúl Vélez”, dijo el entrenador.



Reconoce que tendrán un calendario complicado, debido a su participación en la Copa Libertadores, por lo que espera rotar a su plantel. Entre el 9 y el 30 de septiembre disputarán seis partidos, tres de copa y tres del torneo local.



“Los que estén al 100% van a jugar, los que tengan molestias vamos a recuperarlos, tratando de tener un equipo competitivo. Hay que manejar las cargas, mucha gente no lo entiende y opina sin estudiar que este año atípico, tratamos de tener un equipo que sea el mejor posible”, dijo