El DT Fabián Bustos y su asistente técnico fueron sancionados por reclamos al arbitraje

Barcelona SC deberá cancelar una multa de USD 400, debido a los reclamos realizados por su entrenador, Fabián Bustos, el pasado 20 de febrero de 2021, cuando se midieron al Manta. El encuentro correspondió a la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Así lo consideró el Comité Disciplinario de la LigaPro, manejado por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en su acta de sanciones.



La sanción se basó en el informe arbitral, firmado por el juez Augusto Aragón, que encabezó la terna. Además de Bustos, también se sancionó a su asistente, Rolando Azas, quien deberá cumplir una suspensión de tres partidos, por insultos a los réferis.



Al igual que Bustos, miembros del cuerpo técnico de Aucas y Deportivo Cuenca habrían incurrido en reclamos indebidos. El entrenador oriental, Darío Tempesta y el asistente morlaco, Lucas Ochandorena, generaron multas a sus clubes por USD 400.



La misma cantidad deberá cancelar Guayaquil City, por hacer actuar al delantero Miguel Parrales con un número distinto al publicado en el registro previo al partido, ante Macará.



Por otro lado, esta primera jornada dejó a un futbolista suspendido. El delantero Alejandro Cabeza, de Emelec, no actuará en dos fechas, debido a la roja directa que recibió en el juego contra Deportivo Cueca.



Finalmente, en el documento se oficializó la pérdida de puntos de Olmedo, tras no disputar su partido ante Universidad Católica, el pasado 19 de febrero. El club perdió el partido por no presentación, adjudicando los puntos y la victoria de 3-0 al cuadro quiteño. Además, los riobambeños recibieron una multa de USD 8 000 por este hecho.