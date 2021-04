Fabián Bustos: 'El año pasado nos tocó el grupo de la muerte en la Libertadores'

Fabián Bustos, director técnico del Barcelona SC, considera que el equipo 'canario' tendrá un sorteo más favorable este viernes 9 de abril, cuando se confirmen sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

El conjunto torero finalizó en último puesto en su llave el año anterior y Bustos aseguró que el plantel se siente más preparado en esta temporada, en donde es puntero de la LigaPro.



"El viernes sabremos nuestro grupo de la Libertadores, creo que el bolillero 4 hará la diferencia, porque hay varios equipos importantes, el año pasado nos tocó el grupo de la muerte", dijo Bustos en referencia a Flamengo, Independiente y Junior de Barranquilla.



​El DT evitó referirse a su expulsión en el partido contra Independiente del Valle y dijo que la única manera de respaldar al arbitraje es con la implementación del videoarbitraje (VAR) en el Campeonato. El entrenador argentino no fue suspendido, pero recibió una multa de USD 600.



Bustos tampoco deseó referirse a Renato Paiva, director técnico de Independiente del Valle, quien criticó a un grupo de periodistas, por un supuesto favoritismo hacia Barcelona SC.



"Creo que no me corresponde hablar sobre opiniones de otras personas. Todas las opiniones son respetables" indicó el DT, quien añadió que solo le preocupa lo que haga Barcelona SC.



Barcelona SC se enfrentará al Deportivo Cuenca este jueves (17:00), por la séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano. El partido será en el estadio Alejandro Serrano.