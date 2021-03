Fabián Bustos admite que Barcelona SC debe mejorar para evitar expulsiones

El argentino Fabián Bustos, entrenador de Barcelona SC, admitió que el equipo debe mejorar para evitar más expulsiones en el campeonato ecuatoriano de fútbol.

"Barcelona es el club que más mueve y genera noticias. Tenemos que mejorar para que no exista más expulsiones. Somos autocríticos", expresó el entrenador previo al cotejo que sostendrán los canarios ante Técnico Universitario.



El partido está pactado para el domingo 28 de febrero del 2021, a las 18:00, en el estadio Monumental, en la segunda fecha de la LigaPro.



Bustos mantendrá conversaciones con su grupo por el arbitraje. "Hay que tratar de evitar comentarios que nos pueda tener alguna controversia", expresó.



Bustos fue sancionado con una multa de USD 400 y su asistente, Rolando Azas, expulsado por tres partidos, por reclamos al arbitraje en el encuentro ante el Manta, por la primera fecha.



El entrenador no contará con Michael Hoyos, Mario Pineida, ni Darío Aimar para el cotejo ante Técnico Universitario. Aimar se lesionó y volverá a jugar en unos ocho meses, pero el técnico anunció que no se piensa hacer contrataciones para reemplazarlo.