Valtteri Bottas registró el mejor tiempo en los ensayos libres del GP de España

El líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, Valtteri Bottas, marcó este viernes 10 de mayo del 2019 su territorio haciendo los mejores tiempos en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, por delante de su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton.

El piloto finlandés realizó su mejor tiempo de 1:17.284 en la segunda sesión de entrenamientos, aventajando en 49 milésimas al británico. Por detrás, los Ferrari ocuparon la tercera posición con Charles Leclerc y la cuarta con Sebastian Vettel.



Bottas y Hamilton están empatados desde principios de temporada a victorias: dos cada uno con también dos segundos lugares, ya que las flechas plateadas hicieron doblete en las cuatro primeras carreras. El finlandés debe su punto de ventaja a la vuelta más rápida lograda en Australia.



El vigente campeón, Lewis Hamilton ha encontrado la horma de su zapato en su compañero, que había hecho una decepcionante temporada 2018. Esta situación recuerda a la que conoció Mercedes en 2016 cuando Hamilton y su entonces compañero, el alemán Nico Rosberg, se enfrentaron duramente hasta el punto de eliminarse mutuamente en algunas carreras.



“Soy mucho mejor compañero ahora que nunca en mi carrera”, aseguró Hamilton en este GP de España, añadiendo que “ocurren cosas entre bambalinas (...) que no pueden ser reveladas” que aseguran los acontecimientos de 2016 no volverán a repetirse.



Pero, fiel a su táctica de intentar desestabilizar a sus adversarios, incluidos sus compañeros, Hamilton recordó que Bottas se beneficia este año de los servicios de uno de sus ingenieros de carrera del pasado año.



“Hace cosas este año que está claro que es por indicación de mi ingeniero”, afirmó, añadiendo que “ para ganar el título no basta con ganar algunas carreras, es una cuestión de regularidad durante la temporada”.

Ferrari sigue detrás

Ferrari, por detrás en el campeonato de pilotos y de constructores, tiene de qué preocuparse en cuanto a Mercedes.



“Es obvio que no estamos satisfechos con el número de puntos logrados hasta ahora”, reconoció el viernes el jefe de la Scuderia, Mattia Binotto.



Lamentando el incidente mecánico que privó a Charles Leclerc de una victoria casi segura en el GP de Baréin, subrayó que “si miramos el total, nos faltan puntos respecto a lo que creo que es nuestro potencial”.



“No puedo estar satisfecho de nuestro inicio de temporada, pero si miramos a nuestro rendimiento en general no es algo dramático”, consideró, destacando que “tenemos un buen coche” cuando la escudería italiana se dispone a utilizar en España una evolución de su motor.



Por detrás, apunta otra vez el Red Bull del joven holandés Max Verstappen, actualmente cuarto en el campeonato.



La buena sorpresa de estos dos primeros entrenamientos libres fueron los Haas. El francés Romain Grosjean es 6º y el danés Kevin Magnussen 8º.



A menudo rápidos en los entrenamientos, los monoplazas del equipo estadounidense han sufrido dificultades en estos últimos tres años para hacer subir la temperatura de sus neumáticos en carrera y acabar en los puntos, una situación de la que quejó el viernes su director, Guenther Steiner.



“Tenemos problemas, no conseguimos que rindan nuestros neumáticos, no conseguimos que suban de temperatura en algunas pistas”, dijo.

Por el lado de Renault, las cosas no parecen mejorar con el alemán Nico Hülkenberg en 14ª posición y su compañero australiano Daniel Ricciardo justo por detrás. La escudería francesa también ha llevado a España una evolución de su motor, pero que no parece aportar mejoras en cuanto a rendimiento.



Una tercera sesión de entrenamientos libres tendrá lugar en la mañana del sábado desde las 10:00 GMT (05:00 hora de Ecuador) y las pruebas clasificatorias del GP de España, serán a partir de las 13:10 GMT (08:10 hora de Ecuador).