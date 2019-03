Tatiana Calderón planifica su escuela de pilotaje para mujeres en Navarra

‼️Muy contenta de anunciar que correré la @FIA_F2 con el equipo @ArdenMotorsport @hwaag_official en 2019 🙌🏻 Vamos con todo!‼️



‼️Very happy to announce that I will race @FIA_F2 with BWT @ArdenMotorsport @hwaag_official in 2019 🙌🏻 Can’t wait to start this new challenge 👊🏼 ‼️ pic.twitter.com/ZzzwIdFSVc