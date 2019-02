Sebastian Vettel se muestra ‘lleno de esperanza para el futuro’

LEA TAMBIÉN

“Si podemos mantener el nivel de diversión y placer de estos últimos días y de los últimos meses, soy optimista y lleno de esperanzas para el futuro”, declaró el piloto alemán de Ferrari Sebastian Vettel tras probar su nuevo monoplaza en los entrenamientos de pretemporada celebrados en Barcelona.

“Mis primeras impresiones son buenas. Parece que el coche funciona bien. Me siento bien, aunque está claro que estoy un poco oxidado porque no he pilotado desde hace meses, pero irá a mejor”, bromeó en conferencia de prensa desde el Circuito de Montmeló.



Más en serio, el actual subcampeón del mundo felicitó “a todo el mundo en la fábrica” porque el auto que se ha presentado en Barcelona “ estuvo muy cerca de la perfección para un primer día de ensayos”.



Desde que abandonó Red Bull, equipo con el que conquistó sus cuatro Campeonatos del Mundo (2010-2013), para fichar por Ferrari en 2015, Vettel no ha vuelto a ganar el Mundial, aunque en los dos últimos años ha acabado segundo por detrás del piloto británico de Mercedes Lewis Hamilton.

​



“Es muy pronto para decirlo” si Ferrari luchará por el título en la próxima temporada, “pero la progresión está ahí”. “Espero que nos vayamos a divertir y por divertirnos quiero decir ganar muchas carreras y al final luchar por el campeonato”, añadió.



Una de las principales novedades de Ferrari para la próxima temporada ha sido la llegada de Mattia Binotto como máximo responsable de la escudería, sustituyendo a Maurizio Arrivabene. “Es un gran desafío para Mattia y tanto yo como el equipo le apoyamos”.



“El equipo funciona, hemos sido capaces de hacer un auto ganador estos dos últimos años, por lo que sería de locos cambiarlo todo. Hemos vivido momentos difíciles, pero ahora miramos todos hacia el futuro”, concluyó.