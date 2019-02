López Obrador dejó entrever que México no renovará contrato de la F-1

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró 19 de febrero de 2019 que si renovar el contrato para que México mantenga una etapa del campeonato mundial de Fórmula Uno depende de pagar, no dará su visto bueno.

“Si no implica dinero, yo avalo, soy un poco cicatero en estos casos. No sé como están los contratos de Fórmula Uno; si ya no están firmados, no se va a poder. En muchos casos se financiaban con el fondo al turismo y ahora estos están comprometidos por la financiación al Tren Maya”, dijo el mandatario.



La Ciudad de México es sede de una prueba del Mundial de Fórmula Uno desde el año 2015 y lo ha hecho tan bien que en los últimos cuatro años la carrera con sede en el Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido elegida como la mejor de la temporada.



México tiene hasta el 28 de febrero para extender el contrato por otros cinco años, lo cual parece complicado después de las declaraciones del presidente.



Hoy López Obrador también se refirió a la celebración de un partido de la temporada de la NFL en México en este año y dijo que después de la suspensión del duelo Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Rams en noviembre pasado, en este 2019 sí habrá un encuentro.

Foto del 14 de junio del 2018, András Manuel López Obrador (AMLO) durante la campaña electoral por la presidencia de México. Foto: AFP

“Lo que está contratado se respeta, este partido que quedó pendiente en el

caso del fútbol americano se va a realizar; este fue el acuerdo porque ya existe un contrato y si se revocaba se tenían que pagar multas y daños. Se decidió llevar a cabo esta actividad durante 2019”, explicó.



López Obrador señaló que apoyará los deportes, pero con austeridad y sin que haya excesos ni derroches, lo cual forma parte de su política de disminución de gastos en otras ramas de la economía y la vida social del país.



Entre las iniciativas de su gobierno, el Jefe del Ejecutivo reiteró hoy que dará facilidades para la creación de escuelas y academias de fútbol americano y fútbol y reiteró su apoyo al béisbol, deporte que el mandatario practica a sus 65 años de edad.



“Mañana vamos a inaugurar en Monterrey el Salón de la Fama”, señaló al

referirse al nuevo recinto del béisbol mexicano.