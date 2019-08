Lewis Hamilton se marcha de vacaciones apuntando a su sexto Mundial de Fórmula 1

LEA TAMBIÉN

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien en 2018 igualó los cinco títulos del argentino Juan Manuel Fangio, logró el domingo 4 de agosto del 2019, su octava victoria del año en Hungría -donde amplió a siete su propio récord de triunfos- y se marchará de vacaciones apuntando a su sexto título Mundial de Fórmula Uno.

A pesar de acabar noveno hace dos domingos el peor fin de semana del curso de Mercedes, Hamilton aumentó a 87 en Alemania su propio récord histórico de ‘poles’ en F-1. Categoría en la que, tras ganar por séptima vez en el Hungaroring -donde firmó, en 2013, su primer éxito con su actual equipo-, se situó a 10 de la plusmarca absoluta de triunfos (91) del alemán Michael Schumacher, cuyos siete títulos podría igualar el año que viene, si mantiene, como es su intención -según indicó a EFE en Hungría- su racha triunfal.



Hamilton, de 34 años, que no se dejó inquietar por la ‘pole’ lograda el sábado 3 de agosto por el holandés Max Verstappen (Red Bull), gran animador de un campeonato en el que Mercedes también apunta a un sexto Mundial (seguido) de constructores, lidera el campeonato con 250 puntos, 62 más que su compañero finlandés Valtteri Bottas -ganador en Australia y Azerbaiyán- y con 69 sobre Verstappen, que se ha anotado las dos únicas pruebas que dejaron de ganar las ‘flechas de plata’: en Austria y en Alemania.



El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -que cumplirá un año sin ganar una carrera cuando se reanude el campeonato, el próximo 1 de septiembre, con el Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps- fue tercero en el circuito de las afueras de Budapest; donde el español Carlos Sainz (McLaren) acabó quinto y repitió el mejor puesto del año, logrado siete días antes en Hockenheim.



El talentoso piloto madrileño se confirmó como el mejor de entre el resto (the best fo the rest, en inglés) y es séptimo en la general, con 58 puntos, liderando el otro Mundial: clasificación figurada reservada a los que no militan en las tres escuderías con opciones al podio en la actual F1.

Los resultados de Sainz han reafirmado en el cuarto puesto del Mundial de constructores a su escudería, McLaren; y el español es, sin duda, uno de los destacados de 2019.



Pero la indiscutible gran figura de la categoría reina es el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que en su encuentro con los medios que tuvo lugar horas después de la carrera en el ‘motorhome’ de Mercedes en el

Hungaroring explicó cómo se siente, sabiendo que, aunque se retirase hoy mismo, su figura será recordada para siempre.



“Obviamente lo veo todo diferente ahora con 34 que cuando tenía 22 años. Pero ha sido un viaje largo, se lo comentaba a mi gente ahora, recordando que aquí logramos juntos (en Mercedes) nuestra primera victoria, en 2013”, dijo



Hamilton, haciendo de nuevo partícipe de sus éxitos a su escudería, que diseñó una gran estrategia en el Hungaroring. Un equipo ante el que, nada más ganar, afirmó quitarse “el sombrero, algo que hubiera hecho Niki (Lauda) si estuviese aquí”, indicó el británico, en referencia al triple campeón

mundial austriaco y mito de la F1, fallecido recientemente.

“La mayor parte de la gente que está ahora ya estaba aquí cuando yo me uní al equipo; y este largo viaje que estamos haciendo juntos ha sido sobresaliente; por lo que quiero seguir experimentando y ver cuántas cosas más podemos seguir consiguiendo juntos”, indicó Hamilton tras brillar de nuevo en Hungría.



“No sé por qué se retira la gente cuando se retira; pero eso, de momento, no pasa por mi cabeza y una cosa tengo muy clara: amo pilotar”, manifestó el

líder del Mundial.



“No me gustan los entrenamientos; no me importan los de los fines de semana; pero nunca me gustaron los test, eso lo tengo que admitir. Aunque me encanta realmente el reto de afrontar cada fin de semana de carreras mirar a los datos y todo eso; tratar, como en este último en Budapest, de mejorar las cosas con respecto al anterior (en Alemania, en donde no pudo pasar del noveno puesto); animándonos unos a otros”, respondió Hamilton.



“Ahora mismo me siento fantástico, en un gran estado de forma; y este año está siendo estupendo”, afirmó el inglés, que antes de vencer en Hungría lo

hizo este año en Bahrein, China, España, Mónaco, Canadá, Francia y ante su afición, en Silverstone (Inglaterra).



“Pero nos quedan muchas cosas por conseguir juntos aún: quedan muchas cosas por ganar, muchas cosas por hacer y muchas por conseguir. Dentro y fuera del coche; dentro y fuera de este deporte”, explicó a Efe el quíntuple campeón del mundo, que admitió estar contento con los ocho triunfos que lleva este año, antes de precisar que “son ocho de doce carreras; y seguro que hemos podido hacer mucho más en las cuatro que no ganamos”.



Hamilton, auténtico súper-depredador deportivo, demostró una vez más, en un circuito en el que es casi imposible adelantar, que es insaciable. Y en las nueve carreras que le quedan a un Mundial de 21 que se cerrará el 1 de diciembre en Abu Dabi, no parece que se vaya a conformar con ir únicamente a intentar amarrar su sexto Mundial.