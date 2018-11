Lewis Hamilton se muestra escéptico sobre el nuevo Gran Premio de Vietnam

LEA TAMBIÉN

El campeón mundial de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton, mostró cierto escepticismo sobre la conveniencia de añadir un Gran Premio en Vietnam en el calendario a partir de 2020, en unas declaraciones transmitidas este miércoles 14 de noviembre de 2018 por la BBC.

“He estado antes en Vietnam y es un país muy bonito. He estado en India para disputar una carrera de F1. Fue raro porque, en un país con tanta pobreza, tenías un circuito muy bonito en medio de ninguna parte. Tuve una mezcla de sensaciones cuando fui a este Gran Premio ” , declaró el británico.



“Tuvimos un Gran Premio en Turquía y no vino casi nadie. Un buen circuito, un buen fin de semana, pero una audiencia baja”, añadió el piloto de 33 años.



La Fórmula 1 se ha extendido desde los años 2000, con resultados dispares, a nuevos países: Malasia (entre 1999 y 2017) , China (desde 2004), Baréin (desde 2004), Turquía (entre 2005 y 2011) , Singapur (desde 2008), Abu Dabi (desde 2009), Corea del Sur (entre 2010 y 2013), India (entre 2011 y 2013), Rusia (desde 2014) y Azerbaiyán (desde 2016).



La competición ha prosperado en Singapur, que acoge un gran premio urbano nocturno, pero en India y Corea del Sur no generó mucho entusiasmo.



Hamilton preferiría un aumento del número de Grandes Premios en los países con tradición automovilística antes que ampliarse en nuevos mercados. “Desde el punto de vista de la carrera no se hasta qué punto es importante ir a nuevos países”, cuestionó.