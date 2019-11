Lewis Hamilton: ‘Yo no vivo ni trabajo para reconocimientos’

LEA TAMBIÉN

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes AMG), hexacampéon mundial de Fórmula Uno, afirmó este miércoles 13 de noviembre del 2019 en Sao Paulo que no “trabaja para los reconocimientos” y que no le presta

mucha atención al hecho de que las cosas “podrían ser distintas” si fuera

blanco.

“Yo no vivo para reconocimiento, no trabajo para los reconocimientos”, expresó en una rueda de prensa Hamilton, el primer piloto afrodescendiente en competir en la Fórmula Uno y tras ser preguntado si se sentía debidamente reconocido en Inglaterra.



Pero ponderó: “No le presto mucha atención al hecho de que las cosas podrían ser distintas si yo fuera blanco, no pienso en esas cosas”.



Vencedor de seis campeonatos, el británico competirá este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno, que se celebra en el circuito paulista de Interlagos, donde admitió sentir siempre la presencia de la leyenda brasileña del automovilismo Ayrton Senna, fallecido en 1994.



“Yo siempre estuve motivado por la leyenda de Ayrton Senna, siempre quise ser como él”, reconoció. Sobre su futuro en la Fórmula Uno, Hamilton aseguró que sigue “motivado” para conquistar otros campeonatos y fue enfático: “No voy a parar tan pronto. Yo adoro lo que hago y quiero continuar”.



El piloto aseguró que “ama” Interlagos, “una de las carreras clásicas” del

automovilismo, y, por eso, dijo no ser un gran entusiasta sobre la posibilidad de que el Gran Premio de Brasil se celebre en Río de Janeiro, ciudad que aspira a organizar la competición a partir de 2021.



“Si cambian la carrera para allá, no tendrá la misma historia que tiene en Interlagos. Es un privilegio pilotar en esta pista y yo espero que siga así”, recalcó.



En este sentido, el piloto consideró que “hay mucho dinero” por detrás de la

construcción de nuevos autódromos y que Brasil ya cuenta con un “circuito histórico”, por lo que debería invertir “en otros sectores” y evitar la destrucción ambiental.



“No quiero correr en una nueva pista que ha destruido un territorio natural. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones, el escenario está cada vez peor”, dijo.

Hamilton, un declarado defensor del medioambiente, igualmente se mostró a favor de los cambios necesarios para que la Fórmula Uno sea totalmente libre de carbono hasta 2030, un objetivo que consideró “bastante razonable”.



Preguntado sobre dos de sus mayores rivales, Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), Hamilton analizó que ambos “han sido muy agresivos en sus estilos” y son “futuros campeones”, aunque evitó pronosticar quién se alzará con la victoria en Brasil. “Mientras yo esté aquí, espero que pueda detenerlos en esa conquista del circuito”, bromeó el piloto.