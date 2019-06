Ferrari pide la revisión de la sanción a Sebastian Vettel en GP de Canadá

LEA TAMBIÉN

Ferrari hizo valer ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) su derecho de revisión de la sanción impuesta a Sebastian Vettel que le hizo perder el Gran Premio de Canadá el 9 de junio, anunció este lunes 17 de junio del 2019 la ‘Scuderia’.

El código deportivo internacional de la FIA establece un derecho de revisión “en caso de que se descubra un elemento nuevo, significativo y pertinente que no estuviera a disposición de las partes”.



Los comisarios deportivos deben ahora estudiar la validez del recurso, y de los elementos nuevos aportados por Ferrari antes de replantearse, o no, su decisión inicial.



Vettel fue castigado por hacer un reingreso inseguro al circuito en la vuelta 48 del GP de Canadá, después de correr fuera de pista y por una franja de césped. Su maniobra apretó a Lewis Hamilton (Mercedes AMG) hacia una pared y le impidió tratar de tomar la punta de la prueba.



Los comisarios de carrera estimaron que el alemán había “regresado a la pista de forma peligrosa y forzó (a Hamilton) a salirse”, imponiéndole una penalización de cinco segundos, lo que le costó la victoria en detrimento del británico de Mercedes.



Ferrari no tardó en recurrir esa decisión, que la FIA rechazó, oficializando la victoria de Hamilton y el segundo puesto de Vettel.



La ‘Scuderia’ disponía de cuatro días para interponer un recurso ante el Tribunal de apelación internacional del Automovilismo, pero finalmente optó por no hacerlo, decantándose por el derecho de revisión.



Esta sanción desencadenó una viva polémica. Antiguos pilotos de F1 señalaron un incidente de carrera y lamentaron un reglamento demasiado represivo.