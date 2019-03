Ferrari quitará el logo de su patrocinador ‘Mission Winnow’ en el GP de Australia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ferrari va a eliminar cualquier rastro visual del polémico proyecto ‘Mission Winnow’ del gigante del tabaco Philip Morris durante el primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1, el próximo 17 de marzo en Melbourne (Australia), anunció este miércoles 6 de marzo de 2019 un portavoz de Philip Morris International.

“‘Mission Winnow’ seguirá siendo patrocinador de la escudería Ferrari en 2019”, dijo a la AFP , aunque la marca no aparecerá en los monoplazas y los uniformes del equipo en Australia, tras la apertura de una investigación por parte de las autoridades para saber si infringía la ley en materia de publicidad del tabaco.



“Nuestras activaciones (de marca) serán diferentes en Australia. Anunciaremos los detalles antes de la carrera”, añadió.



La mención ‘Mission Winnow’ ya había sido eliminada del nombre oficial de la escudería en la última versión de la lista de participantes para la temporada que está a punto de comenzar.



Muchos países prohíben desde la mitad de los años 2000 la publicidad de cigarrillos y tabaco, a la que se opone también la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Pero Philip Morris, que no había dejado de patrocinar a Ferrari, pudo aparecer de nuevo en los monoplazas y los uniformes de la escudería el pasado octubre por medio de su filial científica ‘Mission Winnow’.



En un momento en que los equipos de F1 sufren cada vez más para satisfacer sus necesidades presupuestarias, el patrocinio de las tabacaleras es muy atractivo.



En febrero British American Tobacco y McLaren anunciaron su asociación a través del proyecto ‘A Better Tomorrow’, “una plataforma global

para acelerar el programa de transformación” de BAT.