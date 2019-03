Fernando Alonso amplía su apuesta por los deportes electrónicos

LEA TAMBIÉN

El doble campeón del mundo de Fórmula Uno, Fernando Alonso, en plena lucha por el Mundial de Resistencia y las 500 Millas de Indianápolis, ha ampliado en las últimas semanas su apuesta por los deportes electrónicos, con la segunda temporada de su equipo y su entrada en una empresa organizadora de competiciones.

El piloto español es desde esta semana inversor y socio de la compañía Motorsport Games, la división de deportes electrónicos del conglomerado británico de información sobre deportes de motor Motorsport, presidida por el director de la escudería McLaren Zak Brown y que también organiza competiciones electrónicas.



Entre las pruebas que organiza esta compañía están las series oficiales de eSports del campeonato estadounidense NASCAR, denominada eNASCAR Heat Pro League, así como otros acuerdos con carreras ilustres como LeMans y con empresas del sector de los videojuegos como la desarrolladora Codemasters, creadora del videojuego oficial de la Fórmula Uno.



"Los eSports no son una fantasía, son una realidad y algo que me apasiona desde hace tiempo", aseguró Alonso en declaraciones que ofrece esta escudería.



Para el piloto asturiano, las competiciones electrónicas "no son mejores ni peores" sino "algo diferente" que ofrece "la oportunidad de acercar el automovilismo a los aficionados".

El bicampeón mundial español no es alguien ajeno a los eSports, ya que fue el primer piloto de la Fórmula Uno que puso en marcha su propio equipo, denominado actualmente FA Racing Logitech G.



La escuadra de deportes electrónicos de Fernando Alonso contará esta temporada con siete gamers, entre ellos la piloto británica Jaime Chadwick, que combina el pilotaje en deportes electrónicos con el automovilismo, y fue la primera mujer en ganar una prueba de la Fórmula 3 británica.



El estadounidense Matt Malone, el chino Xian Gao, el alemán Alexander Dorniesen, el bahrainí Ebrahim Almubarak y los españoles Diego Ruiloba y Kristian Kwietniewski completan la alineación de pilotos de la escuadra digital de Fernando Alonso, cuyo proyecto pretende utilizar los simuladores para ayudar a pilotos con talento que no puedan sufragarse competir en el karting.



Alonso también planea poner en marcha en el futuro su propia competición, denominada FA Racing Tournament, según reveló el responsable de la escuadra, Andrés Tortarolo, en el encuentro Global eSports Summit que tuvo lugar en Madrid el pasado 11 de marzo.



Por otra parte, el piloto asturiano seguirá organizando competiciones presenciales de deportes electrónicos para reclutar talento, como el Liberbank Challenge que hizo en agosto de 2018 en Gijón.