Carlos Sainz: ‘Acabar séptimo en el Mundial sería una posición muy buena’

El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (McLaren-Renault) consideró este lunes 16 de septiembre del 2019 que mantener la séptima posición que actualmente ostenta en el Mundial y el cuarto puesto de McLaren-Renault sería "una posición muy buena" y se mostró optimista de cara al próximo Gran Premio de Singapur.

“Si conseguimos acabar cuartos en el Mundial de Constructores será porque he conseguido otra buena tirada de puntos de aquí a final de año, y eso me pondrá en una buena posición al final de año. Séptimo en el mundial de pilotos creo que sería una posición muy muy buena”, valoró Sainz durante

una rueda de prensa en Madrid.



El piloto madrileño se mostró positivo de cara al próximo Gran Premio de Singapur del próximo domingo 22 de septiembre del 2019, en un circuito que recordó “siempre” se le ha dado bien, donde logró su mejor posición en una carrera, un cuarto puesto en 2017, y en el que ha puntuado en tres de las cuatro ocasiones en las que lo ha visitado.



“Después de estas últimas dos carreras -tuvo dos abandonos, en Bélgica e Italia- me apetece volver a hacerlo bien con el equipo, creo que puede ser un circuito decente para nosotros y a ver qué tal”, consideró Sainz.



No obstante, el piloto español de McLaren recordó que ese cuarto puesto de 2017 en Marina Bay se produjo en una carrera de lluvia -en la que se vio beneficiado por un accidente del holandés Max Verstappen (Red Bull), el finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari)-, algo que “no se da todos los días”, por lo que en una prueba con asfalto seco, sus aspiraciones estarán más abajo.

“Si es una carrera en seco en Singapur nuestro objetivo es ser el cuarto mejor equipo, acabar sexto o séptimo. Si llueve podrá ser una carrera impredecible, como la de 2017, y podremos luchar por algo más, pero para ello no dependemos de nosotros mismos”, explicó Sainz.



El piloto madrileño afronta este último tercio de temporada “relativamente descansado” tras el parón de verano, un verano “mucho más tranquilo” que en otras temporadas gracias a la “estabilidad” que le aporta tener un contrato

de dos temporadas con McLaren, esta y la próxima, lo cual le hace ser ambicioso a futuro.



“Tener dos años de contrato en un equipo como McLaren siempre ayuda, y queremos más, no queremos estar aquí para ser cuartos en el Mundial de Constructores, queremos seguir progresando como equipo y como marca, pero esta primera mitad de temporada ha sido muy positiva”, valoró Sainz.



Una campaña que, a mitad de temporada, Sainz considera que ha ofrecido “resultados muy buenos”especialmente a partir del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú donde fue séptimo. Desde entonces ha puntuado en todas las carreras excepto en tres -Canadá, donde fue undécimo, y los dos últimos abandonos en Bélgica e Italia-.

“A partir de Bakú hicimos unos resultados muy buenos, que nos han puesto en buena situación y quizás igual por delante de los objetivos que nos pusimos”, aseguró Sainz.



El avance de esta temporada, el equipo “reestructurado” con el que cuenta en

la escudería inglesa y la posibilidad de contar con un túnel de viento en la factoría de Woking (Reino Unido), hacen al piloto español ser optimista de cara al futuro.



“Queda todo por mejorar, cuando estás un segundo de donde quieres estar, en la pole y ganando carreras, ese segundo está en todos los lados, en la aerodinámica, en la juventud del equipo, desde que se ha reestructurado somos un equipo joven, y hay que darle tiempo. Tenemos un plan de túnel de viento de aquí a 2 años, y para mí ese es el paso más grande que tiene que dar McLaren”, aseguró.



Por esto, de cara al año que viene, Sainz aseguró que ya hay “mucho avanzado” de su próximo monoplaza, aunque el verdadero cambio será en

2021, con los cambios de reglamento que se esperan.

“Hasta 2021, para equipos como McLaren, Renault o Racing Point va a costar

mucho acercarse a Ferrari, Mercedes o Red Bull, que están claramente por delante, a nosotros como equipo, hasta que no tengamos nuestro propio túnel del viento no vamos a poder tener todo hecho en casa y poder hacer todo lo que nos gustaría hacer con el coche de 2021", insistió Sainz.



El piloto madrileño también se pronunció sobre el futuro de la Fórmula Uno, que ampliará su calendario la próxima temporada con una carrera más, hasta las 22 pruebas, un número que para Sainz está cerca del “límite” que pueden soportar los equipos.



“Creo que 22 está bien, sobre todo para los pilotos, a mí no me importa irme a 24, pero hay gente dentro de los equipos que lo va a sufrir mucho más que los pilotos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque habría que tener dos estructuras, varios equipos... Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, 22 carreras está bien pero creo que se está llegando al límite”, argumentó Sainz.



El piloto madrileño participó en una rueda de prensa en Madrid junto al director de patrocinios del conjunto McLaren, Dan McEwan, y el director de marketing de la marca cervecera Estrella Galicia, José Cabanas.



El responsable de la escudería británica explicó que contar con una alineación de pilotos tan joven como la formada por Sainz (25 años) y el británico Lando Norris (19) les permite acercarse mejor en sus estrategias de comunicación al

público joven.



Por su parte,el portavoz de la compañía cervecera calificó el actual como un “momento muy dulce” en su relación con Sainz por los buenos resultados, y

deseó que se vivan muchos momentos más como el actual.