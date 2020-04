El extenista Andrés Gómez ahora representa a deportistas olímpicos

LEA TAMBIÉN

No participó en los Juegos Olímpicos, pero su título en Roland Garros lo puso en la lista de los históricos del deporte mundial. El legendario Andrés Gómez Santos forma parte de la Comisión del Atleta del Comité Olímpico Ecuatoriano.

“Recibí la invitación del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) muy gustoso. El año pasado viajamos a Lausana, a la sede del Comité Olímpico Internacional (COI), para una reunión con los delegados de cada país. Pude mirar a varios campeones y sentir el espíritu olímpico”, detalla el extenista y hoy entrenador.



Mientras guarda cuarentena en Guayaquil, destaca que en esa reunión en Suiza participó de varias conferencias y talleres. Además, volvió a ver a Sergey Bubka, el excampeón mundial del salto con garrocha. “Lo conocí hace 30 años en Barcelona, donde residía. Su hijo, Sergei Jr., jugaba con mi hijo, José Andrés”.



También conoció y saludó con Thomas Bach, presidente del COI, organismo que pretende dar un mayor impulso a la Comisión del Atleta en cada uno de los países.



Gómez viajó junto a la exatleta Ana Caicedo y la karateca Priscilla Lazo. Los tres conforman la Comisión del Atleta en Ecuador. “He participado en dos reuniones adicionales en Guayaquil y hemos entregado un informe al COE. La directiva, además de conocer nuestras ideas y propuestas, debe también oficializar nuestro nombramiento”.



La dirección de su academia de tenis en Guayaquil y los entrenamientos que dirige merman su tiempo, pero está dispuesto a trabajar por los deportistas olímpicos, por quienes ya están en el retiro y los que están próximos a culminar su carrera deportiva. “Nos informaron que hay cursos, en diferentes áreas, para que tengan una opción luego de concluir su carrera deportiva”.



En lo personal, aún guarda con nostalgia el recuerdo por el que no fue un tenista olímpico. “Estuve seleccionado para ir a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y a Barcelona 1992. En ambas ocasiones me lesioné, la primera en el hombro y la segunda en el tobillo”.



No pudo sumar a su extensa lista de participaciones internacionales esa presencia olímpica. Reconoció que dolió, pero también se lamentó porque no pudo mirar los diferentes eventos deportivos de los Olímpicos.



“En los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 1979, pude mirar a varios deportistas que se proyectaban como figuras mundiales como Earwin ‘Magic’ Johnson, en básquet; Greg Louganis, en natación; Alberto Juantorena, en atletismo. Me gustaba a los coliseos para mirar los partidos o eventos”.



Entre los deportistas nacionales hizo amistad con el exnadador Jorge Delgado; el exfutbolista Álex Aguinaga; el exatleta Rolando Vera; el medallista olímpico Jefferson Pérez. “Lástima que hace mucho tiempo no converso con ellos”.



Se reconoció conmovido por todo lo que está pasando en Guayaquil, a causa del covid-19. “Es muy doloroso ver todas esas imágenes que se proyectan al mundo. Muchos amigos me han llamado desde el exterior a solidarizarse”.

Envió un mensaje de esperanza a que vendrán días mejores. “Todos unidos debemos salir de estos efectos de la pandemia. Solos no podremos”.



El confinamiento lo pasa junto a sus hijos Emilio (tenista) y Alejandro; su esposa, Ana María, viajó a Estados Unidos para compartir estos días de encierro con sus hijas Rafaela y Manuela, mientras que su otro hijo, José Andrés, vive en la península de Santa Elena.



“En este encierro he podido conocer más de la tecnología. Solo manejaba Instagram y WhatsApp. Ahora ya sé de Zoom”. Además, ha mirado los partidos del Roland Garros de 1990, ese año donde se coronó campeón y pasó a ser leyenda.