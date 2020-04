Experto japonés ve difícil que se realicen los Juegos Olímpcios sin una vacuna contra el covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si no se desarrolla una vacuna "efectiva" contra el covid-19 será "extremadamente difícil" celebrar los próximos Juegos Olímpicos en 2021, advirtió el presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura.

El experto hizo un repaso de las herramientas que tiene Japón para luchar contra la pandemia de coronavirus y mencionó la decisión de los organizadores de Tokio 2020 de aplazar para el año próximo las Olimpiadas, cuyo inicio inicialmente estaba programado para el 24 de julio de este año.



Ahora comenzarán el 23 de julio de 2021, en la creencia, según los organizadores, de que habrá tiempo suficiente para que se remonten las derivaciones de la pandemia de coronavirus.

"Mi opinión personal es que si no se ha desarrollado una vacuna efectiva (contra el covid-19) será difícil celebrar los Juegos Olímpicos", afirmó Yokokura en una rueda de prensa telemática que ofreció desde la sede del Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ, en inglés) en Tokio.



"No diría que no deberían celebrarse, pero sería extremadamente difícil", agregó Yokokura, una de las voces más respetadas en Japón en los esfuerzos para luchar contra la pandemia.



El presidente de la asociación expresó la necesidad de que se aceleren los esfuerzos globales para conseguir mejores fármacos que frenen el contagio del nuevo coronavirus así como el desarrollo de una vacuna efectiva.

Pero Yokokura evitó manifestarse claramente sobre si la Asociación Médica de Japón está en contra de la celebración de los JJ.OO. a partir del 23 de julio de 2021 si no se cuenta para entonces con una vacuna.

Según señaló, no puede emitir una opinión al respecto porque se necesita conocer la situación global en las fechas previas a las competiciones olímpicas, ya que, aunque Japón pueda haber controlado la expansión del nuevo coronavirus, habría que tener en cuenta la situación en otros países.