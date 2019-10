Los partidos de exhibición con Federer, incluyendo uno en Quito, son 'unas vacaciones' para Zverev

LEA TAMBIÉN

El alemán Alexander Zverev justificó este viernes 4 de octubre de 2019 su decisión de participar en cuatro partidos de exhibición contra el suizo Roger Federer en Latinoamérica, refiriéndose a unas “vacaciones”, mientras que el año pasado se quejó de lo cargado del calendario en el circuito ATP.

Zverev, de 22 años, disputará del 19 al 24 de noviembre varios partidos contra el hombre de los 20 títulos de Grand Slam en Santiago, Bogotá, México y Quito.



Esos encuentros tendrán lugar el mismo fin de semana que la Copa Davis en su nuevo formato, en Madrid, a la que el número 6 del mundo declinó asistir con el fin de descansar.



“Serán unas vacaciones para mí, no es como si participase en un torneo para el que hay que entrenarse”, se justificó Zverev, uno de los grandes jóvenes talentos del tenis mundial.



“Así que esto será muy diferente. Iremos a jugar el partido, iremos a divertirnos, cada uno intentará ganar, pero no es en absoluto parecido” a un torneo, indicó tras superar a Sam Querrey (USA) 7-6 (7/3), 6-2 en cuartos de final del torneo ATP 500 de Pekín.



En esos partidos de exhibición “tú vas allí, aprecias la zona, no vas a entrenar y matarte (sic). Así que es diferente”, insistió el alemán.



Ganador del Masters de final de la pasada temporada, Zverev estimó en Londres que la temporada de tenis era demasiado larga para los organismos de los jugadores.