Exfutbolista Marcelo Sosa: “tuve problemas con Leo Ramos porque le pedía plata a los jugadores para jugar"

Marcelo ‘Pato’ Sosa encendió la polémica en Uruguay. El ex futbolista de 41 años aseguró en una entrevista para el Último al Arco de Sport 890 que tuvo enfrentamientos con el técnico Leonardo Ramos cuando ambos coincidieron en Danubio.

“De Danubio un poco me fui y un poco me sacaron. Se terminó el contrato en su momento, pero nadie decidió renovar. Tuve problemas con Leo Ramos porque les pedía plata a los jugadores para jugar”, afirmó Sosa, quien también sostuvo que los dirigentes del club tenían conocimiento del hecho, y que sin embargo “no pasó nada”.



Leonardo Ramos es un conocido del fútbol ecuatoriano. Fue DT del Barcelona durante gran parte del 2019 al reemplazar a Guillermo Almada. Su salida del club no estuvo exenta de polémicas.



Luego de presentar su renuncia debido a la eliminación del conjunto ‘torero’ en las semifinales de la Copa Ecuador a manos del Delfín, reconoció que vivió cosas ‘raras’ a la interna del plantel lo que hacía imposible el seguir en el club, haciendo énfasis en el compromiso de los jugadores y de las apuestas deportivas.



“El rumor de las apuestas deportivas en Ecuador siempre estuvo. Yo defiendo a muerto a los jugadores de fútbol, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención”, manifestó en su momento el técnico ‘charrúa’, que ahora se encuentra al otro lado de la moneda tras la denuncia del ‘Pato’ Sosa.



Cuando Sosa fue consultado sobre si poseía pruebas para sustentar sus afirmaciones, el ex Atlético de Madrid agregó: “Lo comprobé yo y varios compañeros. En una comida que hicimos a fin de año, el argentino Leonardo Carboni lo contó con detalles”, resaltando que Carboni era de los que pagaba para jugar.



Sin embargo, el mismo Leonardo Carboni salió a desmentir lo dicho por Sosa. El argentino de 35 años aseguró que todo es falso y que no entiende el motivo por el cual se ve involucrado. De momento está esperando las debidas rectificaciones del caso.



Por su parte Leonardo Ramos ha preferido el silencio mediático para no avivar la polémica. El ‘charrúa’ se ha limitado ha levantar un comunicado a la opinión pública rechazando las acusaciones del ‘Pato’ Sosa y dejando toda acción penal en mano de sus abogados.