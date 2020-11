Luis Lanas, exdirectivo de El Nacional, pidió la destitución de la presidenta del club, Lucía Vallecilla

La suspensión de El Nacional, por deudas, que lo hizo perder tres puntos por no presentación ante Guayaquil City –el pasado 28 de noviembre de 2020- genera malestar entre los hinchas. Luis Lanas, socio y exdirectivo del club, pidió la destitución de la presidenta Lucía Vallecilla.

“La asamblea del club debería destituir a la presidenta, designar un directorio de paso que convoque a elecciones en seis meses”, dijo Lanas, en una entrevista para radio La Red, la mañana de este 30 de noviembre.



El socio se refirió además al modelo de gestión del equipo. Según él, se deberían reformar los estatutos para permitir la llegada de grupos inversores externos y crear una comisión especial de fútbol, al igual que funciona Liga de Quito.



“Se debe cambiar la estructura del club, que sigue siendo piramidal, donde el comandante del ejército aún tiene poder en las decisiones. Debemos abrir al club a inversionistas y depurar la base de socios para quedarnos los realmente comprometidos”, dijo.



Lanas cuestionó fuertemente a Vallecilla, que cumple con su primer periodo al frente de El Nacional, tras la salida de Tito Manjarrez.



"Los embustes y los ofrecimientos falsos se burlan de quienes queremos al club, hinchas y socios. No se puede llegar a una directiva con unos pocos años de socio cuando hay gente comprometida 40 años", dijo.



El Nacional fue suspendido y no pudo disputar la décima fecha del campeonato, por una deuda con “diversos acreedores”, según detalló la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por el momento, los capitalinos se ubican en el puesto 14 de la clasificación, con 22 puntos, y pelean por mantener la categoría.