Exdirectivo del Aucas se molestó por la 'broma' del ministro Juan Zevallos

La reacción fue de inmediato. Jaime Pérez, expresidente de Aucas, mostró su malestar ante la 'broma' que lanzó el ministro de Salud, Juan Zevallos, cuando se refirió a la prohibición de asistencia de hinchas a los estadios, cuando se de la reanudación del campeonato LigaPro.

"La verdad que como auquista, el país entero, debe estar molesto por una broma que no es el momento ni viene al caso. Que se preocupe de tantos enfermos, de tantas emergencias que existen y no estar haciendo bromas que quieren desdibujar la seriedad de la pandemia que existe a nivel mundial (por el covid-19)", expresó el exdirectivo a La Radio Redonda, de Quito, este jueves 9 de julio del 2020.



Zevallos, en declaraciones a Ecuavisa, había precisado que el torneo nacional de fútbol podría volver a la actividad, pero sin presencia de aficionados en las gradas.



“Bien difícil, son cuestiones muy prácticas. La primera es la entrada, el aforo tendría que ser reducido". Pero, en tono de broma, Zevallos aseguró que eso no sería problema para el Aucas. "Claro que si uno va a un partido del Aucas, casi no va nadie, eso no sería un problema”, sostuvo el Ministro de Salud. Y continuó con el resto de su explicación.