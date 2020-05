En Europa ya tienen fechas para reanudar torneos y se calculan las pérdidas en USD 5 000 millones 

LEA TAMBIÉN

Los campeonatos de fútbol en Europa ya tienen fechas para reanudarse, pero progresivamente. Lo harán con las máximas medidas sanitarias exigidas por los gobiernos locales.

Alemania, una de las ligas más competitivas, se convirtió en el centro de atención para Europa y el resto del mundo por su modelo de asepsia que instauró en los entrenamientos y en los partidos de fútbol.



La crisis económica mundial, por la pandemia del covid-19, también afectó a los equipos de las 52 ligas europeas. La pérdida económica se calcula en unos USD 5 000 millones por los meses de paralización de los torneos. El peor pronóstico es para los clubes pequeños: son los más perjudicados y pueden desaparecer.



“Creo que la mayor amenaza para el fútbol de clubes en los próximos seis meses será la supervivencia de clubes más pequeños”, mencionó Dennis Gudasic, director del Lokomotiv de Zagreb, equipo de Croacia, en una reunión virtual que organizó días atrás el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) en la Universidad Neuchatel, en Suiza.



“Es una situación drástica en la que quizás haya 100 o 200 clubes que quebrarán a finales del próximo semestre”, agregó el dirigente en referencia al futuro de las instituciones que menos recursos generan en las competencias europeas.



Las ligas se reanudarán sin asistencia de aficionados a los escenarios y los partidos se transmitirán solo por televisión y plataformas digitales.

En ese conversatorio se trató el tema de la presión de los clubes por reanudar los campeonatos ya que en caso de no hacerlo se encontraban con un futuro económico incierto porque no recibirían dineros de los patrocinadores ni de las empresas de televisión.

Esos ingresos servirían para completar los roles de sus nóminas y mantener en vigencia a esos jugadores para que no se deprecien ante potenciales transferencias. Una muestra de la crisis ya se reflejó en los resultados económicos que publicó el Manchester United, la semana pasada. USD 18,3 millones no le ingresaron por derechos de televisión por la paralización del covid-19.



“Los ingresos de difusión para el tercer trimestre alcanzaron los USD 31,7 millones, una bajada del 51,7% con respecto al año precedente”, dijo el club en un comunicado. En España, el presidente de la Liga, Javier Tebas, planteó que el jueves 11 de junio será el día de reanudación, con el derbi entre Sevilla y Betis.



Según como se vayan desarrollando los entrenamientos de los equipos y el plan de retorno aplicado por el Gobierno español, “cabe la posibilidad de que el jueves 11 podamos tener el primer partido de Liga”, afirmó Tebas en la plataforma Movistar Plus.



El presidente de la Liga insistió, no obstante, en mostrarse cauto y recordar que habrá que ver cómo siguen evolucionando las fases del plan de desconfinamiento y los entrenamientos de los equipos. Los clubes españoles están entrenándose en grupos de 10 jugadores, siguiendo el protocolo sanitario, antes de pasar a los entrenamientos colectivos, que empezarán el 1 de junio.



En una reunión de trabajo con la LaLiga, esta semana, el sindicato de futbolistas de España, AFE, pidió que se respeten pausas de descanso cuando las temperaturas oscilen entre 28 y 32 grados y que los entrenamientos y los partidos sean aplazados cuando superen esos 32 grados, que se alcanzan en esas fechas.



La AFE exigió también un descanso obligatorio de 72 horas como mínimo entre dos partidos para un equipo, publicó ayer el diario Marca.

En Italia, mañana Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes, se reunirá con Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, y Paolo Dal Pino, de la Serie A, para decidir cuándo debe reanudarse la Serie A.



En Inglaterra faltan 92 partidos para completar la temporada. Los directivos de la Premier ya le hicieron los test a 748 profesionales (512 futbolistas y 236 integrantes del cuerpo técnicos y personal operativo).