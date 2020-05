Jaime Estrada enviará la resolución del Congreso Extraordinario a la FIFA y Conmebol; AFNA se pronunció

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jaime Estrada, quien fue nombrado como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por seis integrantes del Directorio el 24 de abril del 2020, anunció que enviará la documentación de lo resuelto en el Congreso Extraordinario -el 1 de mayo- a la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Así buscará validar la remoción de Francisco Egas como presidente de la FEF a tercer vocal.

Después del Congreso Extraordinario realizado con la participación de 15 clubes y 16 asociaciones se ratificó la decisión del Directorio con 46 votos. La reunión virtual, presidida por el dirigente manabita, se llevó a cabo luego de varias polémicas. Por una parte, tanto FIFA como Conmebol emitieron cartas a la FEF donde manifestaron que no se validarán las disposiciones adoptadas por el directorio y el Congreso.

Tampoco se tomó en cuenta la Acción de Protección que interpuso Egas. El Congreso se realizó a pesar de la orden judicial de no realizar la reunión. Tras la polémica reunión del Congreso , Estrada publicó en Twitter que pese a respetar a los organismos internacionales, no puede ignorar la decisión mayoritaria de los clubes.



“Respeto a los organismos nacionales e internacionales como FIFA y Conmebol, pero también respeto a decisión unánime de los clubes y asociaciones del país en el Congreso. Enviaremos toda la información con sustentos de lo sucedido y expuesto a los distintos organismos”, publicó en Twitter.

Respeto a los organismos nacionales e internacionales como la @FIFAcom y @CONMEBOL , pero también respeto la decisión UNÁNIME de los clubes y asociaciones del país en el Congreso. Enviaremos toda la información con sustentos de lo sucedido y expuesto a los distintos organismos. — Jaime Estrada Medranda (@JEIII9) May 2, 2020



En la reunión, Estrada sostuvo que entre los motivos que derivaron en la remoción de Egas está la falta de transparencia en el salario de Jordi Cruyff, su ‘staff’ técnico, y el del director deportivo. También la negociación de un préstamo con una entidad bancaria por el cual la Federación iba a hipotecar el edificio que se encuentra en la ciudad de Guayaquil.



Por ello, confía en el buen criterio de ambos organismos: “Estoy seguro que los organismos tomarán una decisión adecuada con todos los sustentos expuestos públicamente al país y con la decisión unánime de los clubes y asociaciones. Que siempre prime la unidad y transparencia en el fútbol ecuatoriano”.

El pronunciamiento de Estrada no fue el único. La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), cuyos clubes a excepción de El Nacional decidieron no participar en el Congreso, también emitió un comunicado a la opinión pública. En el documento manifestaron su rechazo a la decisión del directorio y a la realización del Congreso Extraordinario, pues de acuerdo con la entidad oro y grana, estos incumplieron con el reglamento. El ente calificó de ‘arbitraria y antidemocrática’ la sesión.



Según el pronunciamiento, la remoción de Egas debía ser abordada y ratificada en un Congreso presencial y en la sede de una de las asociaciones, no virtual, pues así lo contempla el reglamento. Añade que el mismo se llevó a cabo a pesar de que un Juez de la provincia de Pichincha ordenó una acción de protección a favor de Egas. El comunicado culmina afirmando que: “AFNA no compareció formalmente y procedió a salir de esa reunión telemática, debiendo deslindarse de cualquier responsabilidad frente a las posibles sanciones que la FEF, funcionarios y sus afiliados puedan soportar, por pretender llevar a cabo un Congreso suspendido en expresa contradicción a lo ordenado por un Juez competente, y violando disposiciones Estatutarias y reglamentarias”.