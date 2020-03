Jaime Estrada tiene una versión distinta sobre el viaje del DT Jordi Cruyff

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Jaime Estrada, se enteró por comentarios de la prensa deportiva que Jordi Cruyff, director técnico de la Tricolor, se marchó a España para visitar a su familia, en medio de la pandemia mundial por el covid-19.

El directivo señaló que el entrenador hispano-neerlandés se marchó del país sin la autorización de FEF. El DT debía entregar la lista de jugadores para los partidos de eliminatorias al Mundial de Catar 2022 frente a Argentina y Uruguay el lunes 16 de marzo. Sin embargo ambos encuentros se suspendieron para evitar más contagios por coronavirus y el DT aprovechó para salir del país.



"El día domingo nos enteramos por la prensa que el técnico (Jordi Cruyff) se había ido del país. No sé con qué autorización, de quién o si se fue por decisión de él mismo", dijo Estrada, en una entrevista con Radio Cobertura FM de Quito (104,1 FM).



El dirigente indicó que Cruyff tenía una conversación pendiente con el directorio de la Ecuafútbol sobre a sus dos meses de trabajo con la Tricolor. A Estrada le incomodó que el entrenador todavía no haya concretado una práctica con el grupo de jugadores que serían convocados ni se conozcan muchos detalles de su plan de trabajo.



Uno de los pendientes también era la conversación que tuvo con el delantero Felipe Caicedo, quien milita en el Lazio y se encuentra retirado de la Tri desde octubre de 2017. Cruyff viajó hacia Roma, Italia, para conversar con el atacante de 31 años el mes anterior.



Cruyff había solicitado un permiso de la Federación la semana anterior para irse a España, pero el directorio se opuso, incluido el presidente Francisco Egas. Estrada dijo que todavía no se han reunido formalmente con el estratega.



"No nos enteramos que se fue. Le importó poco o nada la decisión que habíamos tomado o si se había ido con la autorización de alguien. Eso lo desconocemos ya que el presidente (Egas) expresó en el grupo que él no estaba de acuerdo en que se vaya", reconoció.



Estrada también aseguró que con el retraso en los clasificatorios sudamericanos y la Copa América postergada al 2021, la FEF entrará en una complicada situación económica para asumir los salarios del nuevo cuerpo técnico y los pagos pendientes.



"El ingreso de la Copa América es muy importante para nosotros y al final terminará golpeando la economía de la FEF", indicó el dirigente, quien espera que la organización ingrese más dinero por las competiciones que realiza, como la Copa Ecuador o la Superliga femenina.



El vicepresidente de la organización también aclaró que no pretende presentar su renuncia debido a supuestas discrepancias con el presidente Francisco Egas, quien estuvo a cargo de la contratación del nuevo entrenador de la Tri. Este último justificó la decisión de Cruyff, ya que su madre y sus hijos residen en Barcelona.