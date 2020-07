Jaime Estrada a Francisco Egas: “Deje al Directorio tomar a cargo la situación’

LEA TAMBIÉN

Jaime Estrada solicitó a Francisco Egas que presente a los miembros del Directorio las copias de los contratos del entrenador Jordi Cruyff y Antonio Cordón, quien renunció a su cargo como Director Deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Estrada es uno de los directivos que intentaron remover a Egas de su cargo de presidente de la FEF. Fue nombrado por un Congreso Extraordinario como presidente de la Ecuafútbol, desplazando a Egas. En esta cita, no estuvo Egas.



El pedido de Egas surge justo cuando Cruyff decidió quedarse en Europa y no venir a Ecuador para preparar a la selección para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El hispano holandés pidió a Egas dos días para pensar sobre su futuro como entrenador de la Tricolor.



“Señor Egas no queremos más conflictos, como ecuatoriano le pido: remita al Directorio copia de los contratos de los señores Cruyff y Cordón y un informe pormenorizado de esta relación laboral”, escribió Estrada, en su cuenta de twitter.



En el mismo mensaje, instó a Egas a que permita al Directorio hacerse cargo del caso Cruyff. “Deje al Directorio tomar a su cargo la situación, que desde el inicio no tuvo claridad”. Aunque se anunció que Egas convocaría a una reunión del Directorio en las próximas horas todavía no se ha confirmado.