Antonio Valencia alivió la economía de Liga de Quito sin pedir su salario

Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol Especial de Liga de Quito, reveló la situación emergente que vive el fútbol ecuatoriano ante la pandemia. Aseguró que por la crisis sanitaria, los albos están utilizando los ahorros para solventar algunos gastos.

Ante esta situación, Paz destacó la actitud de Antonio Valencia. El amazónico habló con el dirigente para darle tranquilidad en medio de una situación emergente. Sobre todo por el tema de recursos.

"Tengo que agradecerle a Antonio Valencia. Me contactó y me dijo: No se preocupen por mí. Yo tengo resuelta mi vida. Mejor preocúpense del resto. Me lo dijo directamente a mí, para no hacer sentir mal a sus compañeros", dijo Paz.

Paz aseguró que durante la emergencia, le ha tocado asumir decisiones complicadas en sus empresas y en el club. Una de estas es buscar la forma de cancelar los salarios de los administrativos y trabajadores. Con la ayuda de Valencia, el club alivia esa carga.

Según trascendió el año pasado, el sueldo de Valencia estaría en USD 100 000, monto que es cancelado por el club y uno de los principales auspiciantes de los universitarios. Este monto no ha sido confirmado por la dirigencia.

"Me ha tocado tomar decisiones difíciles en este tiempo. El futuro del fútbol es incierto y nosotros estamos tratando de hacer los recortes necesarios para mantener al equipo", aclaró.

También hizo referencia del proyecto sanitario que se está elaborando en la LigaPro. Confirmó que hay una propuesta de que el torneo se juegue en dos octogonales por región. Costa y Sierra, pero con el fin de evitar vuelos y traslados para no arriesgar la salud de los protagonistas.

"Algunos dirán que es por regionalismo. Pero la verdad es que queremos evitar contagios y prevalecer la salud de los deportistas. Así evitamos aviones hoteles, aduanas. En el proyecto se contempla viajar en bus, que será desinfectado y de uso exclusivo de los clubes", aseguró Paz.