Esteban Paz pide una sanción ejemplar para el DT de Barcelona, Fabián Bustos

Esteban Paz sigue firme en su intención de que el DT Fabián Bustos, quien actualmente dirige a Barcelona, sea sancionado por insinuar que a sus equipos les "roban" en los partidos ante Liga de Quito. El directivo albo calificó al entrenador como "llorón".

Este lunes 4 de mayo del 2020, el líder dirigencial de la 'U' fue entrevistado por Radio Cobertura y allí le consultaron sobre cómo va su pedido de sanción para el entrenador canario.



"No puedo aceptar las declaraciones de Fabián Bustos. Que se deje de estar llorando y estar insinuando cosas", dijo sobre lo ocurrido tras el partido entre Liga de Quito y Barcelona, en el estadio Rodrigo Paz, antes de la paralización del torneo por la expansión del coronavirus (covid-19).

"Hoy me siento robado (...) Hoy debimos ganar. Si no les regalan el penal a ellos, hoy no hacían ese gol. ¿Cómo no sentirse mal al ver las imágenes que no fue penal? Ya dije las palabras que dije porque estaba caliente", expresó el estratega tras la victoria 2-1 de último minuto de los locales.



Bustos también se quejó con las mismas palabras cuando dirigía al Delfín en el 2019. En aquel año perdió la final de la Copa Ecuador de forma escandalosa ante los universitarios.



"Ya suficiente lloró y manipuló en el 2019 como para que sigamos tolerando sus ataques", agregó Paz, justificando su pedido a la LigaPro de sanción contra el entrenador gaucho.

El dirigente presentó un oficio a las autoridades de la LigaPro exigiendo una sanción ejemplar para el entrenador argentino. Incluso envió pruebas de las desafortunadas declaraciones tras el cotejo disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En su carta también recoge imágenes y textos que se publicaron en el portal Bendito Fútbol.