Esteban Paz reconoce que 'reniega' del entrenador de LDU, Pablo Repetto

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, respondió a las críticas de un sector de la hinchada en contra de su gestión y el trabajo del entrenador Pablo Repetto. Los aficionados atacaron en redes sociales al estratega uruguayo por el rendimiento del equipo en este inicio del torneo.

Paz fue claro, sobre todo tomando como termómetro lo que sucedió en el último juego ante Barcelona (empate 2-2).



"No tuvimos el resultado que queríamos, la intención era ganar el partido, no se pudo, enfrentamos a un rival que venía mejor. Hay jugadores de Liga que subieron su nivel. Eso me deja tranquilo", dijo Paz en Radio La Red.



El dirigente también aclaró que hubo errores arbitrales que fueron determinantes, pero prefirió no ahondar ese tema y aseguró que sintió que el equipo siempre buscó el gol.



"Hubo un error arbitral, pero queda ahí, a todos puede pasar. En el segundo tiempo manejamos mejor el partido, buscamos el gol de la victoria pero no se pudo conseguir", aseguró Paz.



Eso sí, el directivo se mostró preocupado por los puntos que el equipo ha perdido. Liga se mantiene invicto, pero en los cinco partidos solo ganó dos y los tres restantes los empató.



"Faltan 10 fechas y estoy seguro que Liga va a seguir creciendo. Confío en lo que podemos hacer. Me deja preocupado los puntos que hemos perdido, pudiendo haber ganado los partidos", aseguró.



Sobre las críticas que ha recibido Repetto, confesó que a veces se molesta con las decisiones del entrenador, pero luego, con más claridad, las entiende y respalda.



"A veces me sale lo hincha, no lo puedo esconder, y viendo los partidos reniego de Repetto, pero en la tranquilidad, converso y analizo con Pablo y normalmente, yo llego a entender las razones por las que toma las decisiones", afirmó.



Paz tiene claro que la presión sobre Repetto se incrementó después de las dos finales perdidas (2019 y 2020). Sin embargo, ratificó su respaldo al proyecto deportivo del charrúa.



"Tenemos un gran proyecto deportivo con Repetto y sabemos que hay una gran presión por no lograr el título. El hincha puede pensar lo que quiera y criticarnos, pero cuando uno está al frente debe tomar decisiones para que los resultados sean positivos", dijo y afirmó que "el termómetro de la hinchada de Liga no es en las redes sociales. No nos vamos a guiar por 100 o 200 hinchas que piden la salida de Repetto".