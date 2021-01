Esteban Paz pidió a la LigaPro que aplique el 'fair play' financiero a todos los equipos del Campeonato

Esteban Paz, uno de los apoderados de la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, que la LigaPro aplique el 'fair play' financiero a todos los equipos que participan en el Campeonato Ecuatoriano.

Paz detalló que la LigaPro fijó un monto límite para que el club albo invierta en contrataciones para la temporada 2021. Para ello, tomó en cuenta los recursos y las deudas del club. Lo indicó en una entrevista en Área Deportiva.



Sin embargo, agregó que esta regla debe ser aplicada a todos los equipos.

"Vimos, el año pasado, que equipos absolutamente quebrados seguían llenando sus nóminas de jugadores. Y que, después, jugadores exhibían documentos firmados sin haber cobrado".



Con este antecedente, cuestionó que en el 2020, jugadores de otros clubes denunciaron que habían firmado roles, pero no recibieron sus salarios. Futbolistas de Olmedo y El Nacional denunciaron esos hechos.



"Fue una vergüenza que salieran jugadores a decir que habían firmado sus roles y no habían cobrado. Eso no es 'fair play' ni deportivo ni financiero. Mientras unos cumplimos a rajatabla, otros no cumplen y salen a mentir", expresó Paz, en la entrevista.



Liga tiene un presupuesto de USD 20 millones. Rebajó en un 35% el monto de inversión en relación al 2020, cuando tuvo un presupuesto de USD 20 millones.