Esteban Paz: ‘Haremos todo lo posible para que Piovi se quede y Marini lo quiere en el equipo’

Esteban Paz, presidente de la Comisión especial de fútbol de Liga de Quito, reveló detalles de las razones por las que se decidió sacar a Pablo Repetto del cuadro universitario. Además advirtió que van con todo por Ezequiel Piovi y un reemplazo para Cristian Martínez Borja.



En una entrevista con Radio La Red, el dirigente de Liga de Quito aseguró que la salida de Repetto del banquillo universitario no fue fácil. Confiaban en su trabajo, pero sentían que el discurso ya no llegaba con fuerza a los jugadores.



“Sentí que el discurso de Pablo con los jugadores no tenía el resultado esperado. Esto le puede pasar a cualquier equipo en el mundo. Nosotros tomamos una decisión para el beneficio de la plantilla”, dijo Paz.



El directivo también aseguró que ya se está buscando al reemplazante de Cristian Martínez Borja. El cafetero se irá del club tras aceptar la oferta de un club brasileño. “Estamos buscando refuerzos tras la salida de Martínez Borja. No tenemos nada definido y estamos priorizando la parte económica para traer a nuevos jugadores”, aseguró el directivo.



Además, adelantó que Pablo Marini, nuevo timonel del equipo, ya hizo su primer diagnóstico sobre la plantilla y pidió que Ezequiel Piovi se quede en el equipo. “Piovi es un jugador importante en nuestra plantilla. Haremos lo posible para que se quede. Está adaptado y Marini lo quiere en su equipo”, dijo Paz. Pero no será sencillo su continuidad. Ya hay interesados en su contratación. Además, el tiempo corre y se acerca la fecha límite para que siga en el plantel.



“Es complicada la negociación con Piovi. Hay varios factores que considerar. Estamos haciendo lo posible. Aún tenemos tiempo para buscar un acuerdo”, puntualizó Paz.

