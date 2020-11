Esteban Paz asegura que Liga decidió no cobrarle un centavo a la FEF mientras dure la pandemia, por el alquiler del estadio Rodrigo Paz Delgado 

Esteban Paz, presidente de la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, aseguró que el club no le ha cobrado ni un centavo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por prestarle el estadio Rodrigo Paz Delgado, para que Ecuador sea local en las eliminatorias.

El dirigente aseguró que se llegó a ese acuerdo con los máximas autoridades de la FEF, debido a la falta de ingresos en este 2020. Ecuador juega sus partidos sin público por culpa del covid-19 y por disposición de la FIFA y Conmebol.



"Si la FEF no tiene ingreso, tampoco podemos exigir que se pague arriendo. Conversamos con la FEF para que no nos paguen ni un solo centavo hasta que dure la pandemia", dijo Paz en una entrevista en Área Deportiva.



Paz no reveló cuál era el monto acordado a finales del 2019, sin embargo aseguró que no eran valores altos y que iban a ser utilizados para hacer mejoras en la infraestructura del escenario deportivo.



"No eran cifras altas, pero esos valores se podrían usar para mejoras del estadio o cosas que ayuden a nuestra Selección", dijo Paz.