Esteban Paz: ‘el equipo de Liga (Q) se armó en función de Antonio Valencia’

Los ecos de la salida de Antonio Valencia aún suenan en Liga de Quito. El dirigente Esteban Paz recordó en la jornada del 17 de julio, que el equipo albo de esta temporada se armó en función de la presencia del ex capitán del Manchester United, que rescindió contrato con el equipo hace dos semanas.

“Trajimos un lateral de calidad como Pedro Perlaza para que Antonio juegue más adelante . Trajimos a Lucas Villarruel para que acompañe a Antonio en la línea de volantes. Su salida sí nos deja un vacío importante”, dijo en radio Cobertura. Según el directivo, Jordi Alcívar y Édison Vega tienen roles parecidos a los de Villarruel: acompañamiento de un jugador con las características de Valencia.



Paz también se refirió a la situación de Franklin Guerra, el defensa central del equipo. Ratificó que no hay propuestas formales para ficharlo. Dijo que la industria del fútbol espera por la reanudación del Campeonato para poder reactivar la economía de los equipos y que los auspiciantes puedan tener la visibilidad que no han tenido durante todo el año.



Agregó que ha conversado con Adrián Gabbarini y con Pablo Repetto sobre la situación económica del equipo. “No quiero ir a verlos al complejo a verlos solo entrenar. Quiero ir cuando tenga algo definido para hablar individualmente con cada jugador”.



Finalmente, lamentó la pugna en la Ecuafútbol. Según su criterio, si Francisco Egas y Jaime Estrada no se habrían peleado, “Si ni había la pelea, seguramente Cordón no se habría ido y Cruyff ya estaría trabajando aquí”.