Esteban Paz: 'Voy a defender a Antonio Valencia porque es jugador de Liga'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, reaccionó ante las polémicas declaraciones de Antonio Valencia sobre lo que acontece en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y su relación con Francisco Egas.

El mediocampista aseguró que trataron de dañar su imagen después de la Copa América. Además aseguró que Egas no está capacitado para dirigir la FEF y que no tiene conexión con los futbolistas.

Paz, como máximo dirigente de Liga de Quito, aseguró que esa diferencia entre 'Toño' y Egas debe solucionarse con diálogo. Además aseguró Valencia tiene el derecho de expresar sus opiniones como le plazca.

“Yo defiendo la institucionalidad. No a las personas. Defendemos la legitimidad en un marco adecuado. Antonio Valencia tiene el derecho de decir lo que a él le parezca. Como se soluciona ese problema para mí, es dialogando entre el uno y el otro. Y para ello tienen un excelente intermediario que es Antonio Cordón”, inició Esteban Paz, en una entrevista en la emisora Cobertura Plus.

Paz asegura que defiende a su futbolista y aseguró que hasta la fecha no hubo el espacio para que se resuelvan las diferencias.

“Por supuesto que defiendo a mi jugador porque está en Liga pero tampoco me puedo tapar los ojos si hubo una situación que amerita resolverse, no ha habido comunicación porque no hubo ninguna convocatoria más en la que estuviera Antonio Valencia, recién creería que con la llegada de Cordón y Cruyff, empezaron visualizar a Antonio como jugador de Selección nuevamente”, amplió el directivo.

Para el directivo albo, cuando Valencia volvió al país no estaba en condiciones de ir a la Selección. Su condición física y su ritmo futbolístico no era el mejor. Ahora, que volvió a ser protagonista, está a punto y a disposición del cuerpo técnico de Jordi Cruyff.



“Cuando Antonio llegó a Liga no estaba en condiciones de ser jugador de Selección, venía de estar un año parado. Si se hubiese dado una nueva convocatoria me parece que ahí las partes hubieran podido conversar, ese hubiera sido el mejor escenario para analizar la problemática de lo que sucedió y resolverla”, recalcó Paz.