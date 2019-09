Esteban Paz: 'Levantan copas sin merecerlas y celebran tres puntos que no les pertenece'

LEA TAMBIÉN

Esteban Paz, principal directivo de Liga de Quito, criticó fuertemente a los equipos involucrados en supuestos actos de amaño de partidos, en la Segunda categoría. De paso, ponderó el resurgir de la 'U' en el torneo de la LigaPro 2019.

En declaraciones a la estación Radio Cobertura, Paz dijo que "es vergonzoso lo que se vive en nuestro fútbol. No solo porque sea Segunda categoría se debe obviar".



Luego hizo referencia al caso del América vs. Emelec, donde supuestamente Onofre Mejía habría recibido una llamada para favorecer a los eléctricos. "Un equipo no se merece estar dentro de la parte final si hace ese tipo de cosas. Me siento orgulloso y satisfecho que todas las copas que ganó LDU fueron limpias y con nuestro esfuerzo".



La entrevista completa con Paz, cortesía de Radio Cobertura:



Paz fue capaz de ir más allá en su crítica: "Hay gente que no tiene escrúpulos y hace daño al fútbol. Levantan copas sin merecerlas y celebran tres puntos que no les pertenece. A LDU nadie le regaló nada, ni nos regalará nada", sostuvo.



En esta misma entrevista, el directivo albo dejó entrever que el DT Pablo Repetto sí continuará a cargo del equipo, ya que "hace tres meses" ya empezaron a armar el plantel 2020.